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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 326327328329 Додано: Сер 13 жов, 2021 22:17 Investor_K



купувати треба увесь спектр дорогоцінних металів, срібло №1



найбільший потенціал росту зберігають золото- та срібнодобувні компанії майнери

починаючи від мажорів 2х до маленьких нікому не відомих девелоперів та розвідників з перспективами 5х-10х



якщо маєте хоча би $25тис звертайтеся у приват. ЛОБ Повідомлень: 11186 З нами з: 14.12.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 19:51 ЛОБ написав: Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі

За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, доволі неочікувано Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 5,6 млн осіб.

https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/in ... lsha-sviti



прикра статистика. прикра статистика.

а чого прикра? біткоін виконує функції накопичення набагато краще за золото. і потроху всі це починають розуміти... а чого прикра? біткоін виконує функції накопичення набагато краще за золото. і потроху всі це починають розуміти... DmitryK Повідомлень: 803 З нами з: 24.05.08 Подякував: 37 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 22:56 DmitryK



хто ці "всі" ???



покоління Z - котре виросло взагалі не знаючи, що таке ведмежий тренд ?

ще дізнаються про способи виживання у жорстокомі світі "інвестиційних" розводняків "гроші надурняк" ЛОБ Повідомлень: 11186 З нами з: 14.12.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:00 золото, абсолютно так само як і біткоїн, щось вартує тому що за є скажімо так домовленість що це є міра якоїсь вартості. стільки скільки його лежить в сховищах, в просисловості чт де там ще воно непотрібне. і уявіть собі, зберігати 10млн в золоті - це треба якийсь погреб копати. Так, є паперове золото, якого можна надрукувати в 10 разів більше, але тоді це не відрізняється нічим від долара чи євро. біткоін ці всі проблеми вирішує - навіщо мені брати єтф, якщо можна взяти сам біткоін в пару кліків? DmitryK Повідомлень: 803 З нами з: 24.05.08 Подякував: 37 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 09:03 DmitryK



ми регулярно повертатимося до теми збереження вартості біткойна - ця казково закручена історія ще продовжується, а її герої допоки не усвідомлюють, що у фіналі усіх очікує одна драматична сцена, коли усі горе-інвестори помирають



нехай на вулиці біткойнерів ще трішки посвітить сонце, а вони ще глибше занурютимуться у світ своїх ілюзій, підраховуючи віртуальні нулі



золотим жучкам з консервативним уявленням про світ це забезпечить ще довше вікно можливостей. ЛОБ Повідомлень: 11186 З нами з: 14.12.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 326327328329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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