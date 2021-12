Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 327328329330 Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08 sonder написав: ЛОБ написав: sonder

система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня

навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.

Ще раз зайшов у шорт, на корекцію, з частковою фіксацією переніс стоп в бу і будь що буде. Вимушені екстрадей угоди для мене вновинку, певні висновки вже зробив: є як мінуси, так і плюси. При переході на біржу переносити позиції через кліринг не планую. sonder Повідомлень: 55 З нами з: 15.03.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56 Золото XAU/USD на 1-годинних інтервалах ЛОБ Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08 написав: sonder

система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня

навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)



https://i.imgur.com/I136Nnr.png



а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків) перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі ЛОБ Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17 написав: попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813

після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4



контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.

за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:



https://i.imgur.com/lVlNiKx.png



за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:

https://i.imgur.com/lVlNiKx.png

зрозуміло, що купівля з відкату у напрямку тенденції покращує їх.

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) +37% за півтора місяця

(дешева центова акція срібного майнера)



https://i.imgur.com/opUNACE.jpg



все у назві файлу із скріном трейду - SCZ 18-Nov-21 daily 0,2650+0,2850-0,3900 DONE з точками входу-виходу



+37% за півтора місяця
(дешева центова акція срібного майнера)

все у назві файлу із скріном трейду - з точками входу-виходу

https://finance.yahoo.com/quote/SCZ.V?p=SCZ.V

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) - знову купівля:



https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png



не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD



https://i.imgur.com/onWdZPa.png



чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?



чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?

https://finance.yahoo.com/quote/FSM?p=FSM

