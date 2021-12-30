Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08
sonder написав: ЛОБ написав: sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)
Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...
практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.
ЛОБ
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:05
Ще раз зайшов у шорт, на корекцію, з частковою фіксацією переніс стоп в бу і будь що буде. Вимушені екстрадей угоди для мене вновинку, певні висновки вже зробив: є як мінуси, так і плюси. При переході на біржу переносити позиції через кліринг не планую.
sonder
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Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56
ЛОБ Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08 написав: sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)
https://i.imgur.com/I136Nnr.png ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30 написав:
перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі
а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків) ЛОБ Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17 написав:
попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813
після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4
контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.
за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:
https://i.imgur.com/lVlNiKx.png
зрозуміло, що купівля з відкату у напрямку тенденції покращує їх.
ЛОБ
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:41
Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)
+37% за півтора місяця
(дешева центова акція срібного майнера)
https://i.imgur.com/opUNACE.jpg
все у назві файлу із скріном трейду -
SCZ 18-Nov-21 daily 0,2650+0,2850-0,3900 DONE
з точками входу-виходу
https://finance.yahoo.com/quote/SCZ.V?p=SCZ.V
ЛОБ
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Додано: Чет 16 гру, 2021 00:23
Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)
- знову купівля:
https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png
не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.
ЛОБ
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Додано: Чет 16 гру, 2021 00:28
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
https://i.imgur.com/onWdZPa.png
чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?
https://finance.yahoo.com/quote/FSM?p=FSM
ЛОБ
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Додано: Пон 20 гру, 2021 18:02
+26%
за 5 календарних днів - забираємо зі столу казино:
https://i.imgur.com/TrTS9Dl.png
з подвійного віджиму ставатимемо у лонг надовго.
ЛОБ
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:40
Розмірковуючи над інвестиційними ідеями 2022 - Велика Нафта вимагає уваги консервативних інвесторів з грошима !
U.S. Oil Market Fundamentals In Charts, And It's Bullish As Hell
* US oil market fundamentals are very bullish with inventory draws continuing into year-end.
* US oil production has stagnated since late summer as US shale remains disciplined despite elevated oil prices.
* US oil demand continues to improve and shows signs of outperforming in 2022 once jet fuel demand improves.
* This week's crude storage draw estimate shows -6.52 million bbls. Inventory trend tailwind should continue for WTI.
*Investors should remain long energy stocks and buy more.
US crude storage with SPR (Strategic Petroleum Reserve) :
https://i.imgur.com/xykQ9tQ.jpg https://seekingalpha.com/article/447696 ... sh-as-hell
ЛОБ
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:46
ЛОБ Додано: Чет 16 гру, 2021 00:23 написав: Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)
- знову купівля:
https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png
не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.
під новорічну ялинку
+29,79% https://i.imgur.com/UFX8Mhq.jpg
для чого ті криптовалюти, якщо є срібні майнери ))
ЛОБ
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