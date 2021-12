Додано: Вів 28 гру, 2021 14:40

Розмірковуючи над інвестиційними ідеями 2022 - Велика Нафта вимагає уваги консервативних інвесторів з грошима !* US oil market fundamentals are very bullish with inventory draws continuing into year-end.* US oil production has stagnated since late summer as US shale remains disciplined despite elevated oil prices.* US oil demand continues to improve and shows signs of outperforming in 2022 once jet fuel demand improves.* This week's crude storage draw estimate shows -6.52 million bbls. Inventory trend tailwind should continue for WTI.*Investors should remain long energy stocks and buy more.US crude storage with SPR (Strategic Petroleum Reserve) :