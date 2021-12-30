RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:08

  sonder написав:
  ЛОБ написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

Точно. Пішли далі вгору, тому відстопило. Безконтрольно залишені позиції у мене майже завжди вибиває по стопам, що вже зробиш...

практика успішної торгівлі полягає у визначенні поточної технічної тенденції та раціонального вибору імовірностей.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:05

Ще раз зайшов у шорт, на корекцію, з частковою фіксацією переніс стоп в бу і будь що буде. Вимушені екстрадей угоди для мене вновинку, певні висновки вже зробив: є як мінуси, так і плюси. При переході на біржу переносити позиції через кліринг не планую.
Зображення
sonder
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:56

Золото XAU/USD на 1-годинних інтервалах

  ЛОБ Додано: Вів 19 жов, 2021 18:08 написав:sonder
система впевнено показує по Золоту лонг з 08 Жотвня
навіть більше : прямо зараз купівля по ринку $1.770 (із стопом нижче $1.757)

https://i.imgur.com/I136Nnr.png
  ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30 написав:перевірив себе - злам низхідної тенденції відбувся раніше 04 Жовтня, тож з цього дня купівля у лонг є рекомендованим напрямком торгівлі

а продаж у шорт - статистично не раціональним (очікуваний лось у 70% випадків)
  ЛОБ Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:17 написав:попри нервовий розпродаж золота на $30 - від максимумів сесії біля $1.813
після слів голови Федрезерву пана Паувела про скорочення програми QE.4

контрольні зони все одно вказують на купівлю у довжину.

за висхідної технічної поточної тенденції продаж з відскоку поігршує статистичні очікування:

https://i.imgur.com/lVlNiKx.png

зрозуміло, що купівля з відкату у напрямку тенденції покращує їх.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:41

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) +37% за півтора місяця
(дешева центова акція срібного майнера)

https://i.imgur.com/opUNACE.jpg

все у назві файлу із скріном трейду - SCZ 18-Nov-21 daily 0,2650+0,2850-0,3900 DONE з точками входу-виходу

https://finance.yahoo.com/quote/SCZ.V?p=SCZ.V
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:23

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) - знову купівля:

https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png

не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:28

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD

https://i.imgur.com/onWdZPa.png

чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?

https://finance.yahoo.com/quote/FSM?p=FSM
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:02

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)

  ЛОБ Додано: Чет 16 гру, 2021 00:28 написав:Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD

https://i.imgur.com/onWdZPa.png

чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?

https://finance.yahoo.com/quote/FSM?p=FSM

+26% за 5 календарних днів - забираємо зі столу казино:

https://i.imgur.com/TrTS9Dl.png

з подвійного віджиму ставатимемо у лонг надовго.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:40

щодо Великої Нафти

Розмірковуючи над інвестиційними ідеями 2022 - Велика Нафта вимагає уваги консервативних інвесторів з грошима !

U.S. Oil Market Fundamentals In Charts, And It's Bullish As Hell

* US oil market fundamentals are very bullish with inventory draws continuing into year-end.
* US oil production has stagnated since late summer as US shale remains disciplined despite elevated oil prices.
* US oil demand continues to improve and shows signs of outperforming in 2022 once jet fuel demand improves.
* This week's crude storage draw estimate shows -6.52 million bbls. Inventory trend tailwind should continue for WTI.
*Investors should remain long energy stocks and buy more.

US crude storage with SPR (Strategic Petroleum Reserve) :
https://i.imgur.com/xykQ9tQ.jpg

https://seekingalpha.com/article/447696 ... sh-as-hell
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:46

  ЛОБ Додано: Чет 16 гру, 2021 00:23 написав:Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) - знову купівля:

https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png

не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.

під новорічну ялинку +29,79%

https://i.imgur.com/UFX8Mhq.jpg

для чого ті криптовалюти, якщо є срібні майнери ))
ЛОБ
 
Повідомлень: 11286
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 327328329330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.