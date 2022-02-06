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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:13

Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)

  ЛОБ Додано: Чет 16 гру, 2021 00:23 написав:Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V) - знову купівля:

https://i.imgur.com/fAw8Vc5.png

не боюсь наврочити, бо це вже вчетверте.

  ЛОБ Додано: Чет 30 гру, 2021 23:46 написав:під новорічну ялинку +29,79%

https://i.imgur.com/UFX8Mhq.jpg

для чого ті криптовалюти, якщо є срібні майнери ))

перевхід у довжину по ринку @0,2600.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:34

Ну что девочки и мальчики,ждать осталось недолго...максимум-это март месяц,судя по графику скоро будет выход в одну из сторон,пробой треугольника.Я ожидаю движения вверх естественно,учитывая что примерно в это же время,будет первое из трех предполагаемых повышений ставок в США...,в прошлом,это всегда приводило к росту драгоценного актива.Цели по выходу вверх,лежат на отметках сначала район 2100,с конечной целью на 2400-2500$ в обозримой перспективе. Смотрите как чудесно по графику отработала коррекция дойдя до 61 уровня и совпав с глобальным движением 38 уровня коррекции на ценах в 1670$...
При пробитии треугольника вниз,вполне допускаю и такие манипуляции активом(по другому-это трудно будет назвать),нас ожидает погружение до крепкого уровня поддержки на 1454бакса и даже,с потенциальным сквизом к еще более сильному уровню 1350-1380$. Но все таки,я думаю штурм круглого психологического уровня в 2000 и закрепления над ним,нас ожидают уже в этом году.Инвестируйте с умом! Всем терпения.


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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:51

А я жду 1600 сначала)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:10

Re: Золото XAU/USD

Если треугольник пробьют вниз,на 1600 вряд ли остановится,будет гораздо более глубокое падение.В случае пробития вниз,там не только треугольник,там трендовую линию поддержки пробивают,посмотрите сколько раз ее касались начиная с начала роста от 1150... в виде поддержки.Примерно раз 10...И если ее проткнут,остановка будет на более менее вменяемом и крепком уровне,а ближайшая,это как раз 1450...хотя,может все действительно ограничится районом 1550+- Но с такой инфляцией бакса,повышением ставок-оснований для падения нет никаких...Разве что США продолжит свою практику последних десятилетий за бесценок отжимать золото со всего мира,в обмен на зеленые фантики пегмеям...Не зря ведь золотовалютный запас Америки состоит на 80% с лих... из золота(для тех кто не знал).А дурачки,пусть баксы покупают...они красивые,с массонскими пирамидами,в один прекрасный момент,можно будет вместо обоев стены оклеить и туалет и купить стекляных бус с перочиными ножами.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:48

щодо Великої Нафти

як на мене "чорне" золото та акції нафтогазового сектору виходять на перший план радарів консервативних інвесторів у справжню перевірену часом "вартість":

https://i.imgur.com/DESqYkD.jpg
(акція із закритого портфелю)

на тлі енергетичної кризи, що накрила Європу та Азію цієї зими, яка просто так не розсмкочеться у часі з настанням тепла, а потребує виправлення стратегічних помилок, що стосуються само обмеження видобутку викопних енергоресурсів, культивації соціяльного хейту до них, захопленням "зеленою" енергетикою та інвестиціями ESG

+100% за рік, точки входу не ідеальні, особливо не вишукуючи мінімуімів, після технічно підтвердженого зламу низхідного тренду - на старті нового висхідного!

ПС. у очікувані сигналів на повернення й Золота/Срібла у висхідний тренд.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 20:03

  2001 написав:А я жду 1600 сначала)

в сучасних умовах - за відомих (економічних, політичних) обставин - чекати якогось дешевого рівня по Золоту - не найкраща торгова стратегія

ядро позицій у дорогоцінних металах має бути сформоване
а ось вільний кеш на 10-15% може й почекати якось шари

1. Срібло. 2. Платина. 3. Золото.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:02

щодо Золота

XAU/USD на інтервалах у 1 місяць - з 1958 року !

https://i.imgur.com/6RbRy0k.png

щоб ми усі розуміли повну мізерність поточної корекції та прихований за балачками про % ставки потенціал імпульсного руху нагору.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 12:09

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)

  ЛОБ Додано: Чет 16 гру, 2021 00:28 написав:Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD

https://i.imgur.com/onWdZPa.png

чому б не узяти до кошика акцію срібного майнера середнячка за ціною біля 52-тижневого мінімуму під час різдвяного розпродажу ?

https://finance.yahoo.com/quote/FSM?p=FSM
  ЛОБ Додано: Пон 20 гру, 2021 18:02 написав:+26% за 5 календарних днів - забираємо зі столу казино:

https://i.imgur.com/TrTS9Dl.png

з подвійного віджиму ставатимемо у лонг надовго.
  ЛОБ Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:10 написав:сьогодні знову розглядатиму лонг з відкриттям торгів у США
від мінімумів біля $2,91 ціна підскочила було аж до $4,05 - а зараз відкотилася на $3,55

компанія вирішила свою проблему з продовженням ліцензії на видобуток та загалом має здорові фінансові показники PE Ratio (TTM) 12.54

тимчасове падіння ринкових цін на срібло забезпечує як на мене дуже привабливу ціну акцій цієї срідновидобувної компанії для консервативних інвесторів.

$4.0000 +0.3600 (+9.89%)
At close: January 19 04:00PM EST
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:50

щодо Золота (XAU/USD)

цілком обгрунтовані цілі росту простягаються аж до $7.800:

https://i.imgur.com/LNkaeh0.jpg

що спираються одночасно на теханаліз та економічний фундамент.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:58

ЛОБ
а чи відлідковуєте (працюєте) із іншими металами,
наприклад паладій чи уран?
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