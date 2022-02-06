Ну что девочки и мальчики,ждать осталось недолго...максимум-это март месяц,судя по графику скоро будет выход в одну из сторон,пробой треугольника.Я ожидаю движения вверх естественно,учитывая что примерно в это же время,будет первое из трех предполагаемых повышений ставок в США...,в прошлом,это всегда приводило к росту драгоценного актива.Цели по выходу вверх,лежат на отметках сначала район 2100,с конечной целью на 2400-2500$ в обозримой перспективе. Смотрите как чудесно по графику отработала коррекция дойдя до 61 уровня и совпав с глобальным движением 38 уровня коррекции на ценах в 1670$... При пробитии треугольника вниз,вполне допускаю и такие манипуляции активом(по другому-это трудно будет назвать),нас ожидает погружение до крепкого уровня поддержки на 1454бакса и даже,с потенциальным сквизом к еще более сильному уровню 1350-1380$. Но все таки,я думаю штурм круглого психологического уровня в 2000 и закрепления над ним,нас ожидают уже в этом году.Инвестируйте с умом! Всем терпения.
Если треугольник пробьют вниз,на 1600 вряд ли остановится,будет гораздо более глубокое падение.В случае пробития вниз,там не только треугольник,там трендовую линию поддержки пробивают,посмотрите сколько раз ее касались начиная с начала роста от 1150... в виде поддержки.Примерно раз 10...И если ее проткнут,остановка будет на более менее вменяемом и крепком уровне,а ближайшая,это как раз 1450...хотя,может все действительно ограничится районом 1550+- Но с такой инфляцией бакса,повышением ставок-оснований для падения нет никаких...Разве что США продолжит свою практику последних десятилетий за бесценок отжимать золото со всего мира,в обмен на зеленые фантики пегмеям...Не зря ведь золотовалютный запас Америки состоит на 80% с лих... из золота(для тех кто не знал).А дурачки,пусть баксы покупают...они красивые,с массонскими пирамидами,в один прекрасный момент,можно будет вместо обоев стены оклеить и туалет и купить стекляных бус с перочиными ножами.
на тлі енергетичної кризи, що накрила Європу та Азію цієї зими, яка просто так не розсмкочеться у часі з настанням тепла, а потребує виправлення стратегічних помилок, що стосуються само обмеження видобутку викопних енергоресурсів, культивації соціяльного хейту до них, захопленням "зеленою" енергетикою та інвестиціями ESG
+100% за рік, точки входу не ідеальні, особливо не вишукуючи мінімуімів, після технічно підтвердженого зламу низхідного тренду - на старті нового висхідного!
ПС. у очікувані сигналів на повернення й Золота/Срібла у висхідний тренд.