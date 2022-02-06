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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:30
greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але наперспективу, це атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100
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