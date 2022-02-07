RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:30

greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але на перспективу, це суто атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100
ЛОБ
 
Повідомлень: 11323
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:30

  ЛОБ написав:greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але наперспективу, це атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100


я з точки зору фунтадменту міркую - ще пару місяців тому був тренд - закриваємо до дідька усі АЕС в Європі
а зараз риторика стала діаметрально протилежна - атом - це грін ерерджі, можна і треба будувати АЕС

значить буде (велика?) потреба в урані...?
greenozon
 
Повідомлень: 12537
З нами з: 01.06.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:03

greenozon
так, ви усе правильно розумієте - проблема тільки з часом
спільнота уранових спекулів декілька років чекає на ріст руди

це як з акціями нафтових компаній: тільки контрольний постріл Березня 2020-го заклав підвалини для розвороту нагору, який стався за пів року потому

зараз має пострелити Золото/Срібло. усе по черзі
ЛОБ
 
Повідомлень: 11323
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3313)
08.02.2022 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.