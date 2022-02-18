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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:30

greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але на перспективу, це суто атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:30

  ЛОБ написав:greenozon
Паладій - ні, по урану є ідеї, але наперспективу, це атомна енергетика
туди гроші підуть тільки коли нафта закріпиться над позначкою $100


я з точки зору фунтадменту міркую - ще пару місяців тому був тренд - закриваємо до дідька усі АЕС в Європі
а зараз риторика стала діаметрально протилежна - атом - це грін ерерджі, можна і треба будувати АЕС

значить буде (велика?) потреба в урані...?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:03

greenozon
так, ви усе правильно розумієте - проблема тільки з часом
спільнота уранових спекулів декілька років чекає на ріст руди

це як з акціями нафтових компаній: тільки контрольний постріл Березня 2020-го заклав підвалини для розвороту нагору, який стався за пів року потому

зараз має пострелити Золото/Срібло. усе по черзі
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:02

щодо Олова (Tin)

TIN vs XAU, XAG, XPT weekly :

https://i.imgur.com/4Ekb6jH.jpg

Олово - Чемпіон !!! акції гірничих компаній, що його добувають, мають чудові перспективи на продовження впевненого росту !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:30

Що там по Золоту ? хто знає що се коїться ))

воно вже виросло на $150 ?

повернемося до теми після закріплення рудого над $2.000
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:59

Ну что ребятушки...Как и писал месяц наверное назад и показывал на графике(лень искать) золото вышло из треугольника вверх аккурат в феврале месяце,даже не дожидаясь первой половины марта и успело уже закрепиться несколькими дневными свечами.Что дальше??? На данный момент,Стохастик показывает максимальную перепроданность.Ожидаю коррекции и теста верхней границы треугольника сверху..Это район 1830$ +- Главное,не нырять ниже 1800 теперь...Дальше,подкорректировал график ближайшей целью,на мой взгляд,это район 1960$ Ну,а дальше,в долгосрок-цели неизменны,ищите на ветке мой предыдущий обзор.Конечная цель роста в обозримом будующем,диапазон 2400-2500$ А то любят часто говорить,теханализ не работает...да работает,все работает.


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osafly
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