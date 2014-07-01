Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15
Какие вклады сейчас более доходные - в национальной валюте или в иностранной https://infobank.by/infolinebigview/kto ... v-v-iyune/
диаграммы
Население традиционно ведет «бухучет» собственных доходов, денежных накоплений и учитывают финансовый эквивалент большинства материальных активов в долларовом эквиваленте. Поэтому выбор банковского депозита — в национальной или иностранной валюте – часто происходит с учетом его долларовой доходности и риска курсовых потерь.
maksimus silvestris
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:28
Хватит ли валюты в банковской системе Беларуси для выполнения всех обязательств?
валютный обзор банковской системы Беларуси
диаграммы
https://infobank.by/infolinebigview/xva ... zateljstv/
maksimus silvestris
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33
Сколько кредитов берут люди в регионах Беларуси, и на какие нужды?
диаграммы
https://infobank.by/infolinebigview/sko ... ie-nuzhdy/
maksimus silvestris
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maksimus silvestris
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Додано: Пон 29 чер, 2020 08:03
maksimus silvestris
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:54
А хто сказав що це правда?
Середня зарплата 500$ в Білорусії?
Істинні білоруси будуть тільки сміятись з цього.
Брест: Середня зарплата в Брестській області - 1009 рублей = 422$ https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=200&st=1000
- зарплата до 1000 рублей(420$) -
2365 вакансій https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=1000
- зарплата вище 1000 рублей(420$) -
701 вакансія Вінниця: Середня зарплата в Вінницькій області - 9516 грн. = 360$ https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=2&salaryto=5
- зарплата до 10000 грн.(377$) -
400 вакансій https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=5
зарплата вище 10000 грн.(377$) -
383 вакансії
Переважна більшість білоруських вакансій нижче від "офіційної середньої". В Україні 50/50.
Для прикладу
Рязань: Середня зарплата в Рязанській області - 31731 рублей = 450$ https://hh.ru/search/vacancy?area=77&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&only_with_salary=true&salary=50000&from=cluster_compensation&showClusters=true
Зарплата вище 50000(712$) -
1034
вакансій. Всього(з вказаною зарплатою) -
2272
вакансій. Правда там майже усі зарплати мають "вилку". І вакансії типу "от 40000" попадають в "зарплата вище 50000", хоч зрозуміло що "от 40000" - це в 90% випадків зарплата саме 40000.
Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
andrijk777
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:51
andrijk777 написав:... Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
а ціни на харчі, послуги, нерухомість та інше ?
GALeon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:23
GALeon написав: andrijk777 написав:... Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
а ціни на харчі, послуги, нерухомість та інше ?
А ціни по-моєму сильно не відрізняються. Максимум 10-15%.
Нерухомість і послуги - мають пряму залежність від зарплат.
Харчі - по-моєму в Україні ціни нижчі у порівнянні з Білорусією/Росією. Під Росією я маю на увазі щось типу Рязані/Ростов-на-Дону, а не Москву чи Сибір.
andrijk777
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:28
На какие цели белорусы берут кредиты в коронакризис? https://infobank.by/infolinebigview/na- ... onakrizis/
диаграммы
maksimus silvestris
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:10
Насколько достаточны сегодняшние ЗВР Беларуси и что им угрожает? https://infobank.by/infolinebigview/nas ... ugrozhaet/
диаграммы
Суммарная валютная задолженность Беларуси, таким образом, в разы превышает белорусские валютные резервы. Поэтому страна находится в перманентной долговой тревоге, требующей постоянного поиска денег для недопущения дефолта.
maksimus silvestris
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