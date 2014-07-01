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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15

Какие вклады сейчас более доходные - в национальной валюте или в иностранной

https://infobank.by/infolinebigview/kto ... v-v-iyune/

диаграммы

Население традиционно ведет «бухучет» собственных доходов, денежных накоплений и учитывают финансовый эквивалент большинства материальных активов в долларовом эквиваленте. Поэтому выбор банковского депозита — в национальной или иностранной валюте – часто происходит с учетом его долларовой доходности и риска курсовых потерь.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:28

Хватит ли валюты в банковской системе Беларуси для выполнения всех обязательств?

валютный обзор банковской системы Беларуси
диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/xva ... zateljstv/
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33

Сколько кредитов берут люди в регионах Беларуси, и на какие нужды?

диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/sko ... ie-nuzhdy/
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:03

Какие сейчас зарплаты в Беларуси в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... oni-rasti/

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:03

Какие пенсии сейчас в Беларуси и в соседних странах

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ovyshenie/
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:54

  maksimus silvestris написав:Какие сейчас зарплаты в Беларуси в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... oni-rasti/

диаграммы

А хто сказав що це правда?
Середня зарплата 500$ в Білорусії? :D :D Істинні білоруси будуть тільки сміятись з цього.
Брест:
Середня зарплата в Брестській області - 1009 рублей = 422$
https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=200&st=1000 - зарплата до 1000 рублей(420$) - 2365 вакансій
https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=1000 - зарплата вище 1000 рублей(420$) - 701 вакансія
Вінниця:
Середня зарплата в Вінницькій області - 9516 грн. = 360$
https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=2&salaryto=5 - зарплата до 10000 грн.(377$) - 400 вакансій
https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=5 зарплата вище 10000 грн.(377$) - 383 вакансії
Переважна більшість білоруських вакансій нижче від "офіційної середньої". В Україні 50/50.
Для прикладу Рязань:
Середня зарплата в Рязанській області - 31731 рублей = 450$
https://hh.ru/search/vacancy?area=77&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&only_with_salary=true&salary=50000&from=cluster_compensation&showClusters=true
Зарплата вище 50000(712$) - 1034 вакансій. Всього(з вказаною зарплатою) - 2272 вакансій. Правда там майже усі зарплати мають "вилку". І вакансії типу "от 40000" попадають в "зарплата вище 50000", хоч зрозуміло що "от 40000" - це в 90% випадків зарплата саме 40000.
Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:51

Re: Беларусь

andrijk777 написав:...
Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
а ціни на харчі, послуги, нерухомість та інше ?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:23

  GALeon написав:
andrijk777 написав:...
Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
а ціни на харчі, послуги, нерухомість та інше ?

А ціни по-моєму сильно не відрізняються. Максимум 10-15%.
Нерухомість і послуги - мають пряму залежність від зарплат.
Харчі - по-моєму в Україні ціни нижчі у порівнянні з Білорусією/Росією. Під Росією я маю на увазі щось типу Рязані/Ростов-на-Дону, а не Москву чи Сибір.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:28

На какие цели белорусы берут кредиты в коронакризис?

https://infobank.by/infolinebigview/na- ... onakrizis/

диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:10

Насколько достаточны сегодняшние ЗВР Беларуси и что им угрожает?

https://infobank.by/infolinebigview/nas ... ugrozhaet/

диаграммы

Суммарная валютная задолженность Беларуси, таким образом, в разы превышает белорусские валютные резервы. Поэтому страна находится в перманентной долговой тревоге, требующей постоянного поиска денег для недопущения дефолта.
maksimus silvestris
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