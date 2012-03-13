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Лекції від будівельника про все
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Лекції від будівельника про все що стосується будівництва і
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Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2013 14:03

budivelnik,
что скажете?

Как вам такой план развития жилищной отрасли Украины, согласно которому старое жильё должно замещаться новым. Но вначале должно строиться новое жильё, потом происходить переселение из нового в старое, потом снос старого.

Взгляните на рисунок:


http://fotohost.org/images/a133a288-421kB.jpg

На рисунке показан квартал малоэтажной застройки.
Примерно 200 с лишним отдельных домов с небольшими земельными участками. Справа дорога, а слева лес.

Строительство такого комплекса с нуля - должно быть облегчено и проведением коммуникаций: воды, канализации, газа, и т.д.

Как вариант, таких комплексов может быть несколько по данной дороге, один может размещаться слева, а другой справа. Третий слева выше, четвёртый справа выше...
Это уже будет около тысячи домов, поэтому может быть 3 тысячи жителей.

И я думаю, реализация такого проекта привела бы к снижению себестоимости каждого отдельного дома!
Но у меня вопрос: а кто сможет осилить такой проект упорядоченной застройки территории? Вы смогли бы это осилить? Или привлечь инвесторов?

Подчёркиваю, застройка должна быть упорядоченной. А вид застройки должен быть получше и позамысловатее, чем просто тетрадка в клеточку. Например так, как на этом изображении. Но можно найти идеи и получше...

Какова сумма реализации такого проекта в Украине? (Например у вас, на Львовщине)
Нужен ли он будет покупателям? Сколько денег можно на нём заработать (и можно ли вообще заработать? :roll: )
Изя Гуд
 
 
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2013 17:02

Re: Лекції від будівельника про все що стосується будівництв

  Изя Гуд написав:И я думаю, реализация такого проекта привела бы к снижению себестоимости каждого отдельного дома!

1 Чим компактніше розміщені будинки - тим дешевший підвід комунікацій , але власниками комунікацій є не держава а комерційні організації і впливу на їх цінову політику в будівельників не має
2 Для здешевлення вартості самого будівництва доцільніше використовувати спарені котеджі , 2 поверхи , перший 7 м(по фронту) 9 м глибини , другий 7(фронт) 6 глибина , кількість спарених котеджів до 20 , 3 сотки на кожен котедж
  Изя Гуд написав:Но у меня вопрос: а кто сможет осилить такой проект упорядоченной застройки территории? Вы смогли бы это осилить? Или привлечь инвесторов?

Подчёркиваю, застройка должна быть упорядоченной. А вид застройки должен быть получше и позамысловатее, чем просто тетрадка в клеточку. Например так, как на этом изображении. Но можно найти идеи и получше...

Какова сумма реализации такого проекта в Украине? (Например у вас, на Львовщине)
Нужен ли он будет покупателям? Сколько денег можно на нём заработать (и можно ли вообще заработать? :roll: )

По порядку
1 Технологічних прблем реалізації такого проекту - не має
2 Є проблема грошей
а - за перший рік можна вийти на 10 будинків в рік , другий - 20 , третій - 50 далі виникнуть організаційні складності
б - поки не буде збудовано перша сотня будинків - будуть проблеми з реалізацією
в - будинок буде коштувати від 0.5 до 0.3 млн грн ( комунікації+дороги впадуть на собівартість першої сотні будинків), таким чином на перших 100 будинків потрібно буде зарезервувати приблизно 50 млн грн
3 Є проблема земельної ділянки потрібного розміру ( 0.3-1 км 2)

Таким чином проблеми ніби й не має , але й можливостей реалізації я поки що не бачу , хоча в свій час я проводив консультації(не офіційно) з працівниками інституту регіональних дослідженнь по питанню хто міг би бути зацікавленим в подібному проекті
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2013 20:45

  Изя Гуд написав:
  budivelnik написав:Те що росло колись - не каже що так і буде надалі , але при цьому , якщо раніше росло разом з ростом населення держави , а тепер росте тоді , коли населення держави зменшується - говорить про те що при сьогоднішній економічній політиці ріст населення Києва - буде продовжуватись



Сейчас система будет выворачивать себя изнутри. тем более разрешили прописку на дачах, некоторый процент уйдёт туда. Либерализовали достройку частных домов - некоторый процент уйдёт туда. Миграция, ИМХО, уменьшится в разы. В Киеве сейчас нечего ловить. Троещенский рынок пуст. :)

Разве разрешили прописку на дачах? (Проект Закону №10254 відкликано (12.12.2012)). Относительно миграции, вы ошибаетесь - как ехали в Киев за перспективой и "длинным рублём", так и будут ехать.
Ho Chi minh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2013 02:10

Re: Лекції від будівельника про все що стосується будівництв

  Ho Chi minh написав:Разве разрешили прописку на дачах? (Проект Закону №10254 відкликано (12.12.2012)).


Всё равно, дачи сейчас массово переводятся в жилой фонд, получают адреса.
По моим наблюдением, уже немалый процент людей живёт на дачных участках.
Изя Гуд
 
 
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2013 11:22

Ціна нерухомості - в грн чи в $

Постійно тривають суперечки по питання в чому потрібно рахувати ціну на м2
Моя позиція слідуюча
1 Ціна на вторинку - привязана до ціни на первинку
правило діє у випадках коли житла не вистарчає і покращення житлових умов можливе виключно за рахунок будівництва нового ( Київ - один з таких прикладів) , а тому навіть в ланцюжках з купівлею/продажем на вторинному ринку періодично потрапляють обєкти з первинки , а як тільки в ланцюжку зявляється такий обєкт - то всі операції повинні враховувати його існування , в противному разі не будуть виконані всі операції з цього ланцюжка
2 Основна валюта на первинному ринку - гривня

Звідси висновок
Ціни на житло в етапі розширення бази житлової нерухомості - потрібно рахувати в гривнях.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2016 12:30

Re: Лекції від будівельника про все що стосується будівництв

Уважаемый, вы еще тут?)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 14:10

З приведеним нижче я повністю погоджуюсь , але той хто зможе це все виконати - будівельник від бога.
http://www.stroypomosh.com.ua/uk/yak-pobuduvaty-budynok-knyha-porad/#prettyPhoto
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2017 22:01

На форуме есть кто-то, кто недавно закончил ремонт? Хочу проконсультироваться по цене и отделочным работам.
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 17:45

Re: Лекції від будівельника про все що стосується будівництв

А чего затухла тема?)
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:49

Re: Лекції від будівельника про все що стосується будівництв

Какая-то абсолютно маразматическая рубрика
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