Банк Траст - БАНКРОТ?

Добрый день, ! В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина. Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует. Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции. Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Добрый день, ! В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина. Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует. Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции. Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
мне такое же письмо прислали...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Добрый день, ! В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина. Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует. Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции. Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
Квесторе_поверніться написав:Фонд це депо виплатив?
Да. Я так понимаю, что это к сайту Минфин вопросы и с этим же связаны нововведения
1.9. После оформления договора вклада Участнику нужно подтвердить открытие вклада на странице http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, указав при этом: .... Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада. Договор вклада должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Квесторе_поверніться написав:Фонд це депо виплатив?
Да. Я так понимаю, что это к сайту Минфин вопросы и с этим же связаны нововведения
1.9. После оформления договора вклада Участнику нужно подтвердить открытие вклада на странице http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, указав при этом: .... Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада. Договор вклада должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней.
А не порахує Фонд що це індивідуальні умови і попросить повернути вклад що виплатив?
вы же вроде уже тут давно ... нет нет и еще раз нет ...
акция от минфина не имеет никакого отношения к депозиту вообще - ее проводлит минфин и банк как бы вообще не при делах.
а даже если имеет банк к этому отношение - это публичные, а не индивидуальные условия доступные всем желающим, а не только одному квестору-поверниться - где вы узрели тут ну хоть какой-то ну хоть микроскопический намек на индусловия - ими тут даже не пахнет. любой вклад для
пенсионеров хромых косых рыжих даже для рожденных 17 июня 1947 г. в 17:00 после дождя не смотря на то что такой может быть один человек на планете - не является индивидуальным, т.ке. он под него попал по критериям соответствия, а не по ИНН.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
вы же вроде уже тут давно ... нет нет и еще раз нет ...
акция от минфина не имеет никакого отношения к депозиту вообще - ее проводлит минфин и банк как бы вообще не при делах.
а даже если имеет банк к этому отношение - это публичные, а не индивидуальные условия доступные всем желающим, а не только одному квестору-поверниться - где вы узрели тут ну хоть какой-то ну хоть микроскопический намек на индусловия - ими тут даже не пахнет. любой вклад для
пенсионеров хромых косых рыжих даже для рожденных 17 июня 1947 г. в 17:00 после дождя не смотря на то что такой может быть один человек на планете - не является индивидуальным, т.ке. он под него попал по критериям соответствия, а не по ИНН.
З Вами погоджуюсь, зрозумів...але логіка Фонду може бути зовсім незрозуміла.
ну понимаете такое утверждение тоже ... применяя эту фразу любюой лдепозит открытый вами в отделении с выдачей сберкнижки наличными в кассу тоже можно сказать у фонда может быть другая логика ... я молчу уже что любой депо в ИБ, т.к. не соблюдена бумажная форма договора ... договор выдан поле открытия, а должен быть перед - внесение денег на счет на депо =основание существующий договор в нащначении платежа. ... сберкнижку вам давно выдавали? а это согласно закона обязательный элемент банковского вклада - но ее выдает тока Эксим даже Ощад не вылает. кстати Эксим по этой же причине не открывет депо в ИБ, т.к. их юристы считают что открытие депозита дистанционно незаконно, т.к. нарушается письменная форма договора. А вы придлрались к тому где даже и не пахнет никакими инусловиями. но пока фонд ниразу к этому не придирался - хотя мог без проблем.
в ситуации с минфином не к чему придраться даже при желании
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX