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Банк Траст - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:48
Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
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Грйс-мэн
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:06
Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".
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cdj2
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:18
Мне звонили с Минфина с вопросом о бонусах по депо еще 2016г. Депо закончился до ввода ВА. Просили найти бумажные договора и квитанции о внесении средств на депо. Фонд требует от них доказать, что был такой депозит.
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vcy
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Додано: Сер 13 чер, 2018 11:59
cdj2 написав:
Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".
Ага, делать Минфину больше нечего, как бодаться по собственной воле с бандюганами
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Додано: Чет 14 чер, 2018 23:49
А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
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cdj2
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:59
cdj2 написав:
А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
я так понимаю, что траст ему заплатил - но Фонд считает что Минфин должен вернуть ... Так требования Минфина все равно в 55-ю очередь и судиться смысла нет .. тут вопрос, что Фонд хочет, чтоб Минфин вернул ему те бабки, что были Трастом запласены Минфину по этой акции.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:56
cdj2 написав:
А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
Пытаться что? выбить бабки по 7 очереди? у фонда грабування очень трудно выбить бабки положенные по закону вне очереди, сотрудники банков через суды выбивают свою зарплату по второй очереди...
очень смешно, если б не было грустно
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:17
Вариант IMPRINTERа вполне имеет смысл.
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