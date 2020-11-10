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Дешевая недвижимость 30 000
$ когда и что лучше брать?

Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:51

  m_onatsko написав:Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.

Все зависит от региона, в Киеве особо никто не съезжал.
rich_121
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:32

Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?

А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.
Веду здоровый образ жизни, вдохновение черпаю здесь:
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Kris_2017
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:44

  Kris_2017 написав:А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.

Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:17

  vitaliian написав:
  Kris_2017 написав:А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.

Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.

Соседи за такое и задушить могут. В смысле бедолаги, которым не повезет жить рядом с "самопальным" хостелом. И сдавать комнаты геморрой еще тот, сталкивалась немного с этим. Так что лично я пас таким заниматься.
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Kris_2017
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:54

Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?

  vitaliian написав:Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.

Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительной продажей квартиры на аукционе
Faceless
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