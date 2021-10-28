WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16
WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:24
Давно не осуществляется. Года так с 2019 кажется прекратили продавать в теруправах даже тех которые не подпадали под закрытие и продолжают работать до сих пор (их там осталось 6 или 7 из 25 ранее существовавших). Если не ошибаюсь последняя точка продаж оставалась в Киеве на Подоле, но по причине ковида ее работу вначале приостановили, а потом кажется так и не открыли (не могу со 100% гарантией это утверждать - не был в НБУ на Подоле очень давно)
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:12
Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Батьківське щастя" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; тамподрук
Тираж станом на 07/24: 5000 шт.
Дата введення в обіг: 29.04.2024
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.
Пам’ятна монета “Батьківське щастя” присвячена найдорожчому в житті – щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка.
Ціна монети з футляром від НБУ - 4749 грн.
Гарна та перспективна монета. Хороший подарунок.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Чет 25 лип, 2024 11:35
WallNutPen
В Київському теруправлінні продаж монет тривав до початку війни.
Останні придбання - Олімпійські ігрив Пекіні січень 2022.
Потім продаж монет майже повністю перемістили в інтернет і на дистрибьюторів.
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:45
тобто окрім інтернет-магазину НБУ та банків операторів, частина монет просто продається якось потрібним людям? чи вони вже в банках операторах домовляються?
Додано: Вів 30 лип, 2024 15:13
Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
я "свечку" как говорится не держал, но наблюдаю на интернет-площадках продаж нумизматики людей которые предлагают монеты коробками (то есть более 100 штук одного наименования для недраг монет и более 20 шт в серебре) 7-10 лет. То есть в то время и дистрибюторы были другие (их состав НБУ периодически перетрАхивает - к примеру до войны проще всего было купить монеты в ощАДе - который сечас не дистрибьютор вообще, а Приват стал дистрибутором только в прошлом году), а удобнее всего было брать тогда в НБУ, что как бы косвенно показывает, что ручеек с НБУ как бы не существует и не иссякает. Более того в подтверждение того факта, что ноги растут с НБУ считаю многочисленные факты продаж некоторых монет, которые дистрибьюторы на тот момент не получали в принципе. К примеру перед Новым годом НБУ анонсировали выпуск вот такого чудного набора из трех монет
Додано: Чет 08 сер, 2024 18:54
Появились на продаж новинка від НБУ:
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 2024 рік 575₴
5 грн. Українська бавовна. Лелека-100 2024 рік 459₴
Додано: Чет 15 сер, 2024 21:25
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / назва монети: / ціна:
2008
2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 229₴
2010
2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 125₴
2015
Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1349₴
(-29 грн. без буклету)
Серія: Героям Майдану
5 грн. Революція гідності (тамподрук)
5 грн. Небесна сотня (тамподрук)
5 грн. Євромайдан (тамподрук)
2017
5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 449₴
5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 479₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 485₴
(-35 грн. без буклету)
2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 239₴
(+ 111 грн. буклет від НБУ)
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 239₴
2019
5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 465₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 205₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 599₴
(-29 грн. без буклету)
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 359₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 185₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 135₴
5 грн. Золочівський замок 225₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 189₴
(+ 51 грн. буклет від НБУ)
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 175₴
2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 575₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 185₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 219₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 189₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 209₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 359₴
5 грн. Передова (тамподрук) 859₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 199₴
5 грн. Місто Слов'янськ 245₴
2 грн. Володимир Корецький 130₴
2021
2 грн. Агатангел Кримський 109₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 135₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 135₴
5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 895₴
(-35 грн. без буклету)
5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 219₴
(-29 грн. без буклету)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 999₴
2 грн. Євген Коновалець 169₴
2 грн. Василь Сліпак 195₴
5 грн. Маяки України 399₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 2125₴
5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1349₴
(-29 грн. без буклету)
*
"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".
Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."
5 грн. Українські рятівники 379₴
5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 215₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. Іван Піддубний 179₴
2 грн. Дмитро Бортнянський 109₴
5 грн. Хотинська битва 179₴
5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 179₴
5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 479₴
2022
2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 189₴
5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 435₴
5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 329₴
2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 295₴
5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 299₴
5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 1275₴
5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 189₴
(+ 35 грн. буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 225₴
2 грн. Павло Глазовий 125₴
2023
2 грн. Василь Кричевський 129₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 1249₴
(+ 221 грн. буклет від НБУ)
2 грн. Павло Скоропадський 209₴
5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 799₴
5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 249₴
5 грн. Воєнна розвідка України 715₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 189₴
5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 199₴
5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 525₴
5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 565₴
5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 239₴
5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 265₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 359₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 249₴
2024
5 грн. Управління державної охорони України 355₴
5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 359₴
5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 649₴
5 грн. Українська бавовна. Нептун 495₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 1109₴
(+ 211 грн. буклет від НБУ)
5 грн. День Європи 259₴
5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 379₴
5 грн. Крапля життя 389₴
5 грн. Українська бавовна. Лелека-100 415₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 539₴
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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.
Ціна набору: 695 грн.
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
*** Новинки 2021 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 45 грн. / шт.
2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 35 грн. / шт.
3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.
*** Новинки 2022 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 30 грн. / шт.
Банківський рол 25 монет - 799₴
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 40 грн. / шт.
***
Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 869₴
Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.
Серія: Збройні Сили України
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)
2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`
2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`
Медалі у капсулах. Нові.
Ціна - 1725 грн. / 8 різних медалей
Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 239₴
Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 189₴
Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 199₴
Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 235₴
Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴
Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 189₴
Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴
Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴
Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 149₴
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 109₴
Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 85₴
Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна - 119₴
Новинка:
Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023
Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 439 грн. / шт.
* В наявності декілька штук *
Новинка:
Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024
Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 грн. / шт.
* В наявності декілька штук *
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021
Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
Ціна - 75₴ / шт.
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Звертайтесь. Дякую.
Додано: Чет 29 сер, 2024 22:28
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за підсумками міжнародного конкурсу
Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:28
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / назва монети: / ціна:
2008
2 грн. 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки 245 ₴
2010
2 грн. 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 145 ₴
2015
Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) "Героям Майдану" 1389 ₴
(-39 грн. без буклету)
2017
5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) в буклеті від НБУ 499 ₴
5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 489 ₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 499 ₴
(-29 грн. без буклету)
2 грн. Валентин Глушко (Буран) 155 ₴
2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 175 ₴
2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 249 ₴
(+ 100 грн. буклет від НБУ)
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 249 ₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький 135 ₴
5 грн. Меджибізька фортеця 219 ₴
2 грн. Олексій Коломійченко 149 ₴
5 грн. Місто Севастополь (біметал) 375 ₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 399 ₴
2 грн. Богдан Ханенко (тамподрук) 235 ₴
5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 455 ₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 199 ₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 599 ₴
(-35 грн. без буклету)
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 355 ₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 199 ₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 149 ₴
5 грн. Золочівський замок 229 ₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 205 ₴
(+ 55 грн. буклет від НБУ)
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 169 ₴
2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 575 ₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 195 ₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 229 ₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 199 ₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 365 ₴
5 грн. Передова (тамподрук) 859 ₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 209 ₴
5 грн. Місто Слов`янськ 265 ₴
2 грн. Володимир Корецький 149 ₴
2021
2 грн. Агатангел Кримський 119 ₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 149 ₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 149 ₴
5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 929 ₴
(-29 грн. без буклету)
5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 229 ₴
(-29 грн. без буклету)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 989 ₴
2 грн. Євген Коновалець 175 ₴
2 грн. Василь Сліпак 199 ₴
5 грн. Маяки України 399 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 2 099 ₴
5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1 385 ₴
(-35 грн. без буклету)
5 грн. Українські рятівники 389 ₴
5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 225 ₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. Іван Піддубний 189 ₴
2 грн. Дмитро Бортнянський 119 ₴
5 грн. Хотинська битва 189 ₴
5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 189 ₴
5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 495 ₴
2022
2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 199 ₴
5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 449 ₴
5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 309 ₴
2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 299 ₴
5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 309 ₴
5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1 299 ₴
5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199 ₴
(+ 35 грн. буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 275 ₴
2 грн. Павло Глазовий 135 ₴
2023
2 грн. Василь Кричевський 135 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 1 249 ₴
(+ 225 грн. буклет від НБУ)
2 грн. Павло Скоропадський 199 ₴
5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 789 ₴
5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 275 ₴
5 грн. Воєнна розвідка України 709 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴
5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 189 ₴
5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 549 ₴
5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 565 ₴
5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 245 ₴
5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 265 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 355 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 249 ₴
2024
5 грн. Управління державної охорони України 355 ₴
5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 365 ₴
5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 575 ₴
5 грн. Українська бавовна. Нептун 499 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 1 099 ₴
(+ 200 грн. буклет від НБУ)
5 грн. День Європи 255 ₴
5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 359 ₴
5 грн. Крапля життя 359 ₴
2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 185 ₴
5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 399 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 435 ₴
5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 599 ₴
5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 299 ₴
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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 999₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.
Ціна набору: 735 грн.
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
*** Новинки 2021 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 45 грн. / шт.
2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 35 грн. / шт.
3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.
*** Новинки 2022 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 30 грн. / шт.
Банківський рол 25 монет - 799₴
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 40 грн. / шт.
***
Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 899₴
Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.
Серія: Збройні Сили України
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)
2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`
2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`
Медалі у капсулах. Нові.
Ціна - 1659 грн. / 8 різних медалей
Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 239₴
Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! - 189₴
Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 199₴
Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 235₴
Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 89₴
Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 189₴
Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴
Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴
Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 149₴
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 109₴
Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 85₴
Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 75₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна - 119 ₴
Новинка:
Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023
Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 грн. / шт.
* В наявності декілька штук *
Новинка:
Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024
Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 грн. / шт.
* В наявності декілька штук *
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021
Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
Ціна - 75₴ / шт.
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Звертайтесь. Дякую.
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