Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г
Дата введення в обіг: 04.12.2024
Серія: Збройні Сили України
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.
Пам’ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорозької Січі – козакам-характерникам. Ці звитяжці, овіяні містичною славою, відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів, яких “ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали”. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність Батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва.
Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.
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