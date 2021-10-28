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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:25

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г
Дата введення в обіг: 04.12.2024
Серія: Збройні Сили України

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Пам’ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорозької Січі – козакам-характерникам. Ці звитяжці, овіяні містичною славою, відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів, яких “ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали”. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність Батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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Повідомлень: 676
З нами з: 28.04.11
Подякував: 72 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:10

Появились на продаж новинки від НБУ (2025 рік):

5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 2025 рік 479 ₴
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2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 2025 рік 279 ₴
Зображення
Зображення
Зображення

5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 2025 рік 449 ₴
Зображення
Зображення
Зображення
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 28.04.11
Подякував: 72 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 50515253
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+ Додати
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