Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:25

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам’ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорозької Січі – козакам-характерникам. Ці звитяжці, овіяні містичною славою, відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів, яких “ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали”. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність Батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва.

Ціна монети з футляром від НБУ - 3999 грн.

Пам'ятна монета "/ Ни пуля, ни сабля!" 2024 рік Україна НБУНомінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 гДата введення в обіг: 04.12.2024Серія: Збройні Сили УкраїниМонета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.Звертайтесь. Дякую.