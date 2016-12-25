Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Форуми / Банківські метали та

номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1625 ₴

(+ 199 ₴ буклет від НБУ)



2017



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 809 ₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 979 ₴

(+ 120 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴



2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365 ₴

(+ 120 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 449 ₴



5 грн. Замок Паланок 777 ₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 289 ₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1179 ₴

(- 159 ₴ без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 459 ₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 369 ₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 299 ₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 185 ₴



5 грн. Золочівський замок 519 ₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 269 ₴

(+ 120 ₴ буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 220 ₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 230 ₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 365 ₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 279 ₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 649 ₴



5 грн. Передова (тамподрук) 1309 ₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 255 ₴



5 грн. Місто Слов`янськ 444 ₴



2021



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 195 ₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1529 ₴

(- 210 ₴ без буклету)



5 грн. Київська фортеця 265 ₴

(+ 80 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴



2 грн. Євген Коновалець 265 ₴



2 грн. Василь Сліпак 269 ₴



5 грн. Маяки України 649 ₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1679 ₴

(- 299 ₴ без буклету)



5 грн. Українські рятівники 419 ₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 239 ₴

(+ 65 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. Іван Піддубний 279 ₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 189 ₴



5 грн. Хотинська битва 289 ₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 299 ₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 849 ₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 485 ₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 219 ₴

(+ 50 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 819 ₴



2 грн. Павло Глазовий 209 ₴



2023



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴

(+ 255 ₴ буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 270 ₴



5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 599 ₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 570 ₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 369 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴



2024



5 грн. Управління державної охорони України 319 ₴



5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 640 ₴



5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴



5 грн. Українська бавовна. Нептун 909 ₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴

(+ 255 ₴ буклет від НБУ)



5 грн. День Європи 230 ₴



5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴



5 грн. Крапля життя 289 ₴



2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 209 ₴



5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 475 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴



5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴



5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 280 ₴



5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 795 ₴



5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 320 ₴



5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 255 ₴



5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 520 ₴



5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴



5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴



2025



5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴



2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 250 ₴



5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 495 ₴



5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 265₴



5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 269 ₴



5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 520 ₴



5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 279 ₴



5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 580 ₴



5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 599 ₴



2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 269₴



2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 269₴









*******************************************************************************************************



Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.

Серія: Збройні Сили України



Ціна набору: 1419 ₴



1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

2) "День українського добровольця" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік

4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік









***



Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴



10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік

11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік

12) "Збройні Сили України" 2021 рік

13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік

14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік



***



"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.





"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.





"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.





"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.





"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`









Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1579 ₴ / 8 різних медалей





Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 280 ₴



Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 220 ₴



Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 235 ₴



Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴



Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 195 ₴



Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 319 ₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 245 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 185 ₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325 ₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 105 ₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 115 ₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.







Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 125 ₴





Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.











Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.



* В наявності декілька штук *





Новинка:



Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир

Номінал: 50 грн. / Серія ЄС

Дата випуску: 23.02.2024



Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].











Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 85 ₴ / шт.



*******************************************************************************************************



Звертайтесь. Дякую. Повідомлень: 687 З нами з: 28.04.11 Подякував: 74 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 14:50 Станом на сьогодні маю на продаж монети НБУ зі срібла:



"Бокораш / Плотогон" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3699 ₴



"Стельмах" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4199 ₴



"Гончар" 2010; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4699 ₴



"Коваль / Кузнец" 2011; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3899 ₴



"80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" 2021; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3819 ₴



"В єдності - сила / В единстве – сила" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴



"Ой у лузі червона калина / Ой в лугу красная калина" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴



"Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС / Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4555 ₴



"Захисниці / Защитницы" 2023; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 7199 ₴



"Кохання / Любовь" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4799 ₴



"Батьківське щастя / Родительское счастье" 2024; 5 грн.; Ag 925; пів унції 15.55 г - 4919 ₴



"Орьнек. Кримськотатарський орнамент / Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4269 ₴



"Сергій Параджанов / Сергей Параджанов" 2024; 5 грн.; Ag 925 (патинована); пів унції 15.55 г - 2925 ₴



"Ні куля, ні шабля! / Ни пуля, ни сабля!" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4319 ₴



"Цифрова держава / Цифровое государство" 2024; 10 грн.; Ag 999; унція 31.1 г - 8299 ₴



"Новорічна іграшка / Новогодняя игрушка" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴



"Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴



"Сила кохання / Сила любви" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5625 ₴



"Великодня радість. Писанка / Пасхальная радость. Писанка" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 9219 ₴





* монети у капсулах та футлярах від НБУ з сертифікатами. Банківський стан, нові.





Срібна інвестиційна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3925 ₴





+ 225 футляр від НБУ





Срібна інвестиційна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2025; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3379 ₴







+ 225 футляр від НБУ





* інвестиційні монети у капсулах. Банківський стан, нові.



Звертайтесь. Дякую. / Плотогон" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3699 ₴" 2009; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4199 ₴" 2010; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 4699 ₴/ Кузнец" 2011; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3899 ₴/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" 2021; 10 грн.; Ag 925 (патинована); унція 31.1 г - 3819 ₴/ В единстве – сила" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴/ Ой в лугу красная калина" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5219 ₴/ Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" 2022; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4555 ₴/ Защитницы" 2023; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 7199 ₴/ Любовь" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4799 ₴/ Родительское счастье" 2024; 5 грн.; Ag 925; пів унції 15.55 г - 4919 ₴/ Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4269 ₴/ Сергей Параджанов" 2024; 5 грн.; Ag 925 (патинована); пів унції 15.55 г - 2925 ₴/ Ни пуля, ни сабля!" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 4319 ₴2024; 10 грн.; Ag 999; унція 31.1 г - 8299 ₴/ Новогодняя игрушка" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴/ Архистратиг Михаил" 2024; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5475 ₴/ Сила любви" 2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 5625 ₴2025; 10 грн.; Ag 925; унція 31.1 г - 9219 ₴Срібна/ 30 лет независимости Украины" 2021; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3925 ₴+ 225 футляр від НБУСрібна/ Архистратиг Михаил"; 1 грн.; Ag 999,9; унція 31.1 г - 3379 ₴+ 225 футляр від НБУЗвертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 687 З нами з: 28.04.11 Подякував: 74 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 гру, 2025 00:19



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1699 ₴

(+ 230₴ буклет від НБУ)



2017



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 819 ₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 1059 ₴

(+ 140₴ буклет від НБУ)



2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365 ₴

(+ 125₴ буклет від НБУ)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 479 ₴



5 грн. Замок Паланок 769 ₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 309 ₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) 1049 ₴

(+ 160₴ буклет від НБУ)



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 399 ₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 329 ₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 219 ₴



5 грн. Пацюка (Щура) 1649₴



5 грн. Золочівський замок 519 ₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 289 ₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 229 ₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 239 ₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 379 ₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 285 ₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 685 ₴



5 грн. Передова (тамподрук) 1399 ₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 265 ₴



5 грн. Місто Слов`янськ 485 ₴



2021



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 229 ₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 239 ₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) 1299 ₴

(+ 250₴ буклет від НБУ)



5 грн. Київська фортеця 275 ₴

(+ 90₴ буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1099 ₴



2 грн. Євген Коновалець 279 ₴



2 грн. Василь Сліпак 319 ₴



5 грн. Маяки України 789 ₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) 1349 ₴

(+ 325₴ буклет від НБУ)



5 грн. Українські рятівники 459 ₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 259 ₴

(+70₴ буклет від НБУ)



2 грн. Іван Піддубний 299 ₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 199 ₴



5 грн. Хотинська битва 309 ₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 319 ₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 949 ₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 295 ₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 555 ₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 329 ₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1699 ₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 235 ₴

(+ 65₴ буклет від НБУ)



2023



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2699 ₴

(+ 260₴ буклет від НБУ)



2 грн. Павло Скоропадський 349 ₴



5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 879 ₴



5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 279 ₴



5 грн. Воєнна розвідка України 735 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 209 ₴



5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 229 ₴



5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 709 ₴



5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 575 ₴



5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 329 ₴



5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 375 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 255 ₴



2024



5 грн. Управління державної охорони України 315 ₴



5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 769 ₴



5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 549 ₴



5 грн. Українська бавовна. Нептун 949 ₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴

(+ 260₴ буклет від НБУ)



5 грн. День Європи 235 ₴



5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 260 ₴



5 грн. Крапля життя 289 ₴



2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 239 ₴



5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 435 ₴



5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴



5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴



5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 279 ₴



5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 759 ₴



5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 365 ₴



5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 250 ₴



5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 525 ₴



5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴



5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 435 ₴



2025



5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴



2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 240 ₴



5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 255₴



5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 260 ₴



5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 535 ₴



5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 265 ₴



5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 619 ₴



5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 595 ₴



2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 250₴



2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 250₴



2*5 грн. Набір «Мешканці морських глибин» в буклеті від НБУ











5 грн. Рік Коня в буклеті від НБУ 329₴









2 грн. 120 років від дня народження Ніла Хасевича в буклеті від НБУ 250₴









*******************************************************************************************************



Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 1199 ₴



Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.

Серія: Збройні Сили України



Ціна набору: 1449 ₴



1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

2) "День українського добровольця" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік

4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік









***



Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴



10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік

11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік

12) "Збройні Сили України" 2021 рік

13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік

14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік



***



"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 89 ₴ / шт.





"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.





"Збройні Сили України" 2021 рік - 60 ₴ / шт.





"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.





"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`









Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1625 ₴ / 8 різних медалей





Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 220 ₴



Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 239 ₴



Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); 195 ₴



Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 199 ₴



Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 259 ₴



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 269 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 185 ₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 335 ₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 105 ₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 115 ₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 99 ₴



Пам. медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 (як 5 грн.); тир.: 20 тис. шт. - 99₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.







Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 125 ₴





Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.







Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 465 ₴ / шт.



* В наявності декілька штук *





Новинка:



Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир

Номінал: 50 грн. / Серія ЄС

Дата випуску: 23.02.2024



Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].







Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 89 ₴ / шт.



*******************************************************************************************************



Звертайтесь. Дякую. 