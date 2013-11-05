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АВАНТ-Банк - БАНКРОТ

АВАНТ-Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 235236237238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АВАНТ-Банк - БАНКРОТ 3.3 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
22%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
26%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2016 23:44

Праценты уже в 4 очередь не выплачивают :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2016 13:23

  demichh написав:Праценты уже в 4 очередь не выплачивают :(

Кроме уже начисленных, которые на карте были.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2016 13:24

  massa написав:дайте плз образец заявления на получение сверхфонда + проценты и адрес куда отправлять

Был выше пример, смотрите.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2016 11:47

Хто пам'ятає: який термін на оскарження до адмін. суду відмови Фонду у кредиторських вимогах (невключення до реєстру акцептованих вимог кредиторів)?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:50

Ліквідацію завершено
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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