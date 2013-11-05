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АВАНТ-Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 16 бер, 2016 23:44
Праценты уже в 4 очередь не выплачивают
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demichh
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Додано: Чет 17 бер, 2016 13:23
demichh написав:
Праценты уже в 4 очередь не выплачивают
Кроме уже начисленных, которые на карте были.
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varlo
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Додано: Чет 17 бер, 2016 13:24
massa написав:
дайте плз образец заявления на получение сверхфонда + проценты и адрес куда отправлять
Был выше пример, смотрите.
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Додано: Пон 08 сер, 2016 11:47
Хто пам'ятає: який термін на оскарження до адмін. суду відмови Фонду у кредиторських вимогах (невключення до реєстру акцептованих вимог кредиторів)?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:50
Ліквідацію завершено
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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