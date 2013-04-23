Ціна може бути в любий момент скоректована.
Це нам не розкажуть.
Ніколи не вірю тій цифірі що просочується у відкриті джерела.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:53
Re: Кредит Днiпро
Ціна може бути в любий момент скоректована.
Це нам не розкажуть.
Ніколи не вірю тій цифірі що просочується у відкриті джерела.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:59
Re: Кредит Днiпро
Согласие это продукт при полном непротивлении сторон, но здесь еще посредники изнывают, свое просят.Поиздержались.
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22
Re: Кредит Днiпро
А карты кредит Днепра не подключаютс к gpay? Думал уже все можно подключить. Имею портмоне карточку. Хотел ребенку привязать к телефону. А тут болтик
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