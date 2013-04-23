Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:29
Квесторе_поверніться написав: Asdушный написав:
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что с 1 июня 2021 г. вступят в силу новые общие тарифы.
Изменения коснутся переводов с карты на карту, а именно: тарифы в части переводов средств с использованием платежной карты банка через оборудование других банков (перевод Р2Р — технология VISA Direct / MoneySend).
Любой выход по P2P - 0,5%+5грн.
Еще один сдулся.. Жаль..
І по звітності як хочуть так і ворочать
http://finbalance.com.ua/news/bank-kredit-dnipro-pohirshiv-otsinku-finrezultatu-za-2020-rik-zaluchiv-findopomohu
А ща наВаш погляд не так?
Investor_K
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Додано: Чет 13 тра, 2021 19:46
Через пей хаб лавочка закрылась
попадалово 1200 грн
Stringer
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Додано: Нед 16 тра, 2021 09:21
...кто как, а я уже почти вышел из этого банка...
abc111
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:22
курс продажи $ банк светит приятный, но в наличии в кассе всегда сотка, две...
Кто-то делал тут онлайн-валютообмен ? Какой минимальный "набор инструментов" надо открыть, чтоб без лишних комиссий итп. ?
flysoulfly
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