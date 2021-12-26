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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3505350635073508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 21:44

Re: ПУМБ

  Hennady написав:«Тепер та назавжди – кешбек із ПУМБ» припиняється.

Навсегда не может прекратиться, т.к. оно "навсегда".
А если серьезно, теперь акция называется "Тепер Ваш мобіл..." - так у меня в приложении зачисление КБ идет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 21:49

Тепер та назавжди действительно прекращает свое существование с 1 января 2022. Ей на смену приходит другая
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 12:46

Re: ПУМБ

Розділ кешбеку завис в додатку.
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 16:33

  wolt450 написав:Розділ кешбеку завис в додатку.


закрывайте открывайте, такое периодически: кеш и коннект
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:58

Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ?
маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить :)
ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби).
Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні :)

ПС. Уже запрацювало :) вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:57

  stas_rst написав:Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ?
маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить :)
ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби).
Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні :)

ПС. Уже запрацювало :) вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій :)


транспорт же есть :mrgreen:
а развлечения здесь я что-то не припомню вообще, либо они мелкие какие-то, по 3 процента что ли
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:23

  cohan написав:
  stas_rst написав:Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ?
маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить :)
ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби).
Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні :)

ПС. Уже запрацювало :) вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій :)


транспорт же есть :mrgreen:
а развлечения здесь я что-то не припомню вообще, либо они мелкие какие-то, по 3 процента что ли

Ну если надо оплатить самолет или скажем гостиницу - транспорт той же аллы, изи или пумбы - не помощники
Flamingo
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