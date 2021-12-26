Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ? маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби). Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні
ПС. Уже запрацювало вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій
stas_rst написав:Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ? маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби). Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні
ПС. Уже запрацювало вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій
транспорт же есть а развлечения здесь я что-то не припомню вообще, либо они мелкие какие-то, по 3 процента что ли
stas_rst написав:Колеги, підкажіть, на огризку вибір КБ в додатку уже працює ? маю маленьку надію, що там категорія розваги або туризм/подорожі вискочить ну дуже потрібна категорія на відпустку, а її ніде нема у грудні (жлоби). Як відчувають, паршивці, чого не можна пропонувати у грудні-січні
ПС. Уже запрацювало вчора не було. Все рівно, - паршивці. Нема таких категорій
транспорт же есть а развлечения здесь я что-то не припомню вообще, либо они мелкие какие-то, по 3 процента что ли
Ну если надо оплатить самолет или скажем гостиницу - транспорт той же аллы, изи или пумбы - не помощники