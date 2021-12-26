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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3506350735083509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:43

Вернули "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" (ЄДРПОУ 09804119) в коммуналку.
Добавили (в ЄРЦ) оплату газа и его доставку.
Все старые шаблоны с ЄРЦ нерабочие.


PUMB
Спасибо.
MSKYO
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:52

Re: ПУМБ

  cohan написав:главное - до НГ двойной кешбек, по вайберу и приложухе по 500 можно,

т.е. за коммуналку можно два раза получить?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:56

  ignorabimus написав:
  cohan написав:главное - до НГ двойной кешбек, по вайберу и приложухе по 500 можно,

т.е. за коммуналку можно два раза получить?


ну кто что выбрал,
я в вайбере коммуналь не выбирал, в приложении да - уже получил и вывел (не все)
cohan
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  #<1 ... 3506350735083509
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