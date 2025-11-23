Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы. Иногда ошибается. Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов". Это многие делают. И многие ютуберы написали книги. Многие ютуберы имеют свои "мерчи". Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения. "дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще. Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным. Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его. Он мне помог "дополнить картину". Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим. Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода. Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить.
На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее.
Не знаю о ком это. Но 65 к - это относительно небольшие деньги для США. Скажем так, знал одного чувака по Ю4Ю, он работал на 3-х работах+хэндименил, жил без семьи, снимал комнату за 800 баксов (некоторое время у кого-то жил вообще бесплатно). В сумме если ему верить, то у него получалось где-то 10 к в месяц. На тот момент был 2 года в США. Считайте сколько он может скирдовать.
Bolt написав:Мені податок за земельну ділянку взагалі в Приваті 24 виплив. Що цікаво за лишні метри по не рухосості нічого не видно. Не дарма зараз піднялась кампанія, щоб вносили данні по нерухомості в електронний реєстр. Видно, що було приватмзовано в 90 ті роки так не видно, а податкова не хоче заморочуватись, щоб самостійно переносити то в електронне форму. Тож за 12 квадратів поки за дупу не впіймали не плачу.
Как мне рассказывал когда-то мой риелтор, то что было до 2013 года (ЕМНИП), лежит в бумажном виде и 2 девочки в перерывах между кофеем и перекуром вводят это в систему. Но если с этим какие-то телодвижения, то заинтересованная сторона стимулирует это вводить и потом делать сделку. Так что если не чипать, то оно может появиться не скоро.
rjkz написав: Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы. Иногда ошибается. Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов". Это многие делают. И многие ютуберы написали книги. Многие ютуберы имеют свои "мерчи". Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения. "дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще. Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным. Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его. Он мне помог "дополнить картину". Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим. Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода. Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить.
На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее.
Не знаю о ком это. Но 65 к - это относительно небольшие деньги для США. Скажем так, знал одного чувака по Ю4Ю, он работал на 3-х работах+хэндименил, жил без семьи, снимал комнату за 800 баксов (некоторое время у кого-то жил вообще бесплатно). В сумме если ему верить, то у него получалось где-то 10 к в месяц. На тот момент был 2 года в США. Считайте сколько он может скирдовать.
Bolt написав:Ну, чому? Там плата була, щось біля 42 кг в рік, тобто 2,5 місячні ЗП чистими.
Здається, то Ви колись писали про підробіток на старій побутовій техниці? Щось там поїхати на інший бік міста, забрати пралку, розібрати, продати, наварити на цьому 1-2к (чи скільки там)? А тут витратити пару годин (теоретично, я в Україні повернення податку не робив) заради 42х0.18=7.5 кгрн лінь? "Кучеряво живёте", як казали у нас.
Bolt написав:На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее.
Не знаю о ком это. Но 65 к - это относительно небольшие деньги для США. Скажем так, знал одного чувака по Ю4Ю, он работал на 3-х работах+хэндименил, жил без семьи, снимал комнату за 800 баксов (некоторое время у кого-то жил вообще бесплатно). В сумме если ему верить, то у него получалось где-то 10 к в месяц. На тот момент был 2 года в США. Считайте сколько он может скирдовать.
А, ээттот. Так он вроде как хендименит и мелкоконтракттит. Я не знаю как в его эрии с этим, но когда я гостил с семьей в домах моих знакомых в НДж, то починил там кучу разных мелочей плюс установил Ю-шейпд оконный кондер. Для них, есессно, бесплатно. Причем кое что смог им сделать из того, что им местные хэндимены сделать не смогли. Они меня агитировали взять у них в городке дом (и я этот вариант несколько лет мониторил и обдумывал). Я им говорил, что мне не нравится полжизни проводить в дороге на работу (без траффика на такси там ехать где-то час 20 минут-полтора) и надо искать работу в их городке, а там с этим напряг или в Манхеттене (до Манхеттена без траффика минут 20-30, но еще по нему). Ну и без траффика - это не про НЙ. Они мне говорят "Вот смотри, мы если вызываем хэндимена, то как правило его надо ждать недели 2-3. Если он приехал и что-то очень быстро сделал, то это минимум 150 долларов. Но если что-то на несколько часов, то долларов 500. На наши городки (я писал когда-то их названия) нормальных 4 хэндимена, и у них расписаны заказы на недели вперед. Тут живут люди, которые умеют делать деньги, но ничего не умеют делать руками. И не хотят уметь. Поэтому хэндимены тут не стесняются." В моей эрии много иммигрантов, готовых хэндименить. Один знакомый пробовал, через апп, за выезд и установку оконного кондиционера ему заплатили 30 или 40 долларов. С ездой это заняло часа 2. То есть совсем грустно. Хотя есть и в этой эрии знакомый хэндимен, не знаю сколько он берет, но в США (с ЗУ) уже по второй (10 лет каждая) гринке. Английского нет совсем. Большую часть времени на рыбалке. Но на 1 бдрм себе заработал. Работает только на существующую клиентуру. Так что вон тот росиянец, которого ты смотрел, просто не доработал.