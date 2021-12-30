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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54
vovareuckij написав:
До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными.
Как-то так...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 00:22
В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
vovareuckij
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:24
vovareuckij написав:
В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
осталось еще 1-3 дня, не считая сегодня
500 накопил, на дебетку вывел, спасибо щедрому банку, ждем хороших категорий в Январе
cohan
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39
какоето письмо пришло на почту ... это всем рассылают ?
lamal
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:12
lamal, вероятно, это договор депозита прислали.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:16
lamal
Вы боитесь почту открыть?
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Vorlon
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:34
Vorlon написав: lamal
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Именно!
спасибо
lamal
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