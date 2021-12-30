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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3508350935103511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54

  vovareuckij написав:До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?

До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными.
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:22

В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:24

  vovareuckij написав:В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?

осталось еще 1-3 дня, не считая сегодня

500 накопил, на дебетку вывел, спасибо щедрому банку, ждем хороших категорий в Январе
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39

Re: ПУМБ

Зображення
какоето письмо пришло на почту ... это всем рассылают ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:12

lamal, вероятно, это договор депозита прислали.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:16

lamal
Вы боитесь почту открыть? :lol:

Intento
Именно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:34

  Vorlon написав:lamal
Вы боитесь почту открыть? :lol:

Intento
Именно!

спасибо
lamal
 
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  #<1 ... 3508350935103511
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