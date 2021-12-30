vovareuckij написав:До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными. Как-то так...
Спокусився на кешбек з комуналки та перший раз платив з пумби - виявилося, що у них в переліку компаній- постачальників неправильні реквізити вказані в деяких ... Тобто гроші за воду та тепло по 2-х абонентах пішли не туди, трясця ! Як діяти, підкажіть, колеги ? Писати в чат чи сюди представнику писати ?Коли повернуть гроші ?
П,С,Чому в Моно жодного разу не було таких проблем? ...
maxprofit написав:Спокусився на кешбек з комуналки та перший раз платив з пумби - виявилося, що у них в переліку компаній- постачальників неправильні реквізити вказані в деяких ... Тобто гроші за воду та тепло по 2-х абонентах пішли не туди, трясця ! Як діяти, підкажіть, колеги ? Писати в чат чи сюди представнику писати ?Коли повернуть гроші ?
П,С,Чому в Моно жодного разу не було таких проблем? ...