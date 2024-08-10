Київська влада придумала нові правила роботи "кав'ярень на колесах"...
Дивися повний текст Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати.
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Додано: Вів 17 лип, 2012 23:27
Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати.
Додано: Вів 17 лип, 2012 23:32
angcor
Дядя,ты статью-то хоть читал? Или это у тебя после перевода татуировки на кхмерский язык?
Додано: Вів 17 лип, 2012 23:42
Re: Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати
Интересно сколько они денег приносили что к ним так не равнодушны в КМДА
Додано: Сер 18 лип, 2012 00:10
Додано: Сер 18 лип, 2012 00:22
Может подорожать, а скорее исчезнутьнах
hxbbgaf
Кофе из автокофеен может сильно подорожать - куда там дорожать? Надавят, исчезнет подобный бизнес просто. Никто и плакать не будет.
Додано: Сер 08 січ, 2025 19:39
Re: Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати
Взагалі кава здорожчає через кліматичні зміни.
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