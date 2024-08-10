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Кава з автокав'ярень
може сильно подорожчати

Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2012 23:27

Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада придумала нові правила роботи "кав'ярень на колесах"...

Дивися повний текст Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2012 23:32

angcor

Дядя,ты статью-то хоть читал? Или это у тебя после перевода татуировки на кхмерский язык?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2012 23:42

Re: Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати

Интересно сколько они денег приносили что к ним так не равнодушны в КМДА
LowSkill
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2012 00:10

  LowSkill написав:Интересно сколько они денег приносили что к ним так не равнодушны в КМДА



Окажетесь банкротом - и к спичкам неравнодушны станете!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2012 00:22

Может подорожать, а скорее исчезнутьнах

hxbbgaf

Кофе из автокофеен может сильно подорожать - куда там дорожать? Надавят, исчезнет подобный бизнес просто. Никто и плакать не будет.
Biba
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:39

Re: Кава з автокав'ярень може сильно подорожчати

Взагалі кава здорожчає через кліматичні зміни.
boroda
 
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