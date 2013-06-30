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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 10 гру, 2013 11:56
обурений Марко Так, про всяк випадок: гроші, які я надсилав за допомогою Глобалмані, так і не дійшли. Добре, що сума була такою, що з її втратою можу змиритися без жодних потрясінь, але неприємно. Робіть висновки.
Додано: Суб 14 гру, 2013 11:06
обурений Марко
Зато у вас теперь есть опыт и вы знаете как работает эта система.
Еле унёс ноги из Дельта-банка!
Додано: Сер 15 січ, 2014 16:30
Re: Вопросы про Глобалмани
а я вот что нашел
Додано: Чет 20 бер, 2014 11:50
Re: Вопросы про Глобалмани
да всё, конец конторе )
вывести на карту, W1 и киви не могу. при выводе на карту пишет "ошибка" при этом снимаются деньги, но на карту деньги не зачисляются.
Додано: Пон 09 лис, 2015 15:00
Re: Вопросы про Глобалмани
«ГлобалМани» подала в суд на депутата Максима Полякова, который обвинил платежную систему в деятельности на оккупированной территории Донбасса.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:46
Re: Вопросы про Глобалмани
Постоянно покупаю Глобалмани.
Выведу электронные деньги Глобалмани с кошелька GlobalMoney. Постоянно, выгодно, надежно покупаю
любой объем.
viber +380970002000
тлгрм @elgroshy
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:08
Re: Вопросы про Глобалмани
Походу Глобалмани оживают на могилке вэбмани)
кто что слышал о конторе?
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:21
Re: Вопросы про Глобалмани
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:44
Re: Вопросы про Глобалмани
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:48
Re: Вопросы про Глобалмани
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