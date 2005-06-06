Альфа - Гарант

я потрачу еще немного своего времени, не для несдержанных, а для тех, кому это может пригодиться
Страховка КАСКО должна покрывать весь ремонт (не у всех есть на нее деньги?), а вот с ОСАГО может быть немного другая история
К тому же ОСАГО не должно покрывать норма-час "тупых официалов"
Остаются вопросы - год выпуска авто, от этого зависит износ, и были ли найдены на авто коррозии, иные повреждения, не связанные с последним ДТП В задаче указано "повреждениЯ: левая дверь водительская и пассажирская, крыло и бампер" - это повреждения ЛКП покрытия или что-то идет под замену по нормативам завода-изготовителя?
Согласно ст. 29 Закона: "у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством..."
Выплату просили наличкой? тогда ст.36.2., из второго абзаца: "Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту"
Далее, если потерпевший таки осуществит ремонт, пусть даже на гарантийной СТО, он может повторно обратиться в СК (лучше одновременно копия на МТСБУ) за доплатой: 1) за замену деталей, если в расчете СК неправомерно! был указан их ремонт; 2) по компенсации НДС; 3) по фактическим затратам на восстановление поврежденного ТС. Неизменным останется снятие износа на заменяемые детали, если опять же оно было правомерным; как вариант, перерасчет нормо/часа официала к среднему по региону.
Если же потерпевший забрал наличку и никаких Актов выполненных работ с СТО и чеков нет - требовать доплату нет юридических оснований.
Настоятельно рекомендую не страховать в Альфе дорогие машины. На личном опыте убедился, что это серьезные мошейники, они могут оплачивать только мелкие убытки, что бы не было массовых жалоб на них. Я сужусь с ними, они умышленно затягивают все сроки( не явка в суд, подача док- в последний день и т.д.) Вы ведь понимаете, чья это компания и где ее основной офис? В чью группу она входит, отсюда и стратегия компании- не на....шь, не проживешь. Очень сочувствую тем людям, которые решат застраховать в альфе дорогую машину, выплат не будет, найдут любой повод и будут годами судится, зная, что инфляция и доллары свое дело сделают, не хочу вдаваться в подробности, скажу только одно, суд первой инстанции я выиграл, ну а дальше они идут в аппеляцию и тянут все сроки по максимуму, я думаю, пройдет не один год, пока они вернут деньги. Конечно, я дождусь окончания гражданско/ правовых отношений и напишу заявление в полицию, там явно просматривается мошейнические действия совместно с их так называемым акредитованным оценщиком. Удачи Вам в выборе страховой компании а владельцы дорогих авто- ПРИСЛУШАЙТЕСЬ!!!
magister_d написав:Да, нормальная компания. Платит как положено, в сроки. Отмазок никаких не придумывают. Уже третий год там страхуюсь.
Те, кто пишут про эту компанию позитивные отзывы, это не клиенты а сотрудники данной компании. Уважаемые Граждане! Не дайте себя обмануть, эта компания, что в России, что в Украине не платит, только по мелочам, что бы народ не снес офисы, а более менее крупные выплаты не платит, пора уже это усвоить!!! Лучше сарафанного радио еще ничего не придумали, и если Ваш сосед рассказал, что ему Альфа отказала необоснованно, что еще можеть быть более правдоподобно??? Неужели Вы до сих пор ведетесь на эти хвалебные писюльки от собственных сотрудников??? Подумайте и поступите правильно!!! Пора уже у этой компании отозвать лицензию!!!
Влад написав:... суд первой инстанции я выиграл, ну а дальше они идут в аппеляцию и тянут все сроки по максимуму, я думаю, пройдет не один год, пока они вернут деньги.
Похоже я иду по тому же пути ... Почитав отзывы о страховой решил сделать дополнительную независимую экспертизу за свой счет. Сумма ущерба по независимой экспертизе и так называемой "независимой" экспертизе СК отличается в 3 раза. В отчете эксперта страховой завышен коэффициент износа авто, занижены стоимость зап. частей и материалов. Например, стоимость капота на Mitsubishi Lancer X они оценивают в 900 грн.(без учета износа), фара - 1200 грн.(без учета износа) и т.д.(у них там параллельная реальность или они застряли где-то в 2008???). И сам отчет выглядит подозрительно - не указан ни исполнитель ни эксперт-оценщик, прикреплена копия сертификата субъекта оценочной деятельности одной организации(сертификат аннулирован 01.09.2016), а печати стоят другой организации... Написал заявление на пересмотр суммы компенсации, приложил свой отчет. Не поможет - буду идти в суд.
Если сумма ущерба большая(предположительно) не пожалейте денег и времени и сделайте независимую экспертизу - будет с чем идти в суд.
Oleg27 написав:Написал заявление на пересмотр суммы компенсации, приложил свой отчет. Не поможет - буду идти в суд.
Не помогло. Кто бы сомневался. Отписали, что они присылали "иксперта" и я "согласился с их отчетом". Подписывал я перечень повреждений, а не безусловное согласие с их "икспертизой". После заявления с несогласием вдруг появилось требование от юр. отдела СК о том, что компенсацию можно перечислить только на собственный счет (заявление было написано о перечислении денег на СТО). После жалобы адвоката в НацКомФинУслуг требование исчезло и деньги таки выплатили. Через 4 месяца после заявления. Все 30% от нужной на ремонт суммы. По поводу "независимой икспертизы", со слов адвоката: экспертизу проводит широко известная в узких кругах экспертов контора/личность, у которой уже несметное количество раз отбирали лицензию, но она упорно получает ее на всё новые ООО и ТОВ.