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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 14 жов, 2015 21:02
Re: Гарант-Авто (Дженералі Гарант, Generali Garant)
Сегодня попал в ДТП с участием пьяного водителя. Его страховая Гарант. Повреждения серьезные, вся задняя часть. Как посоветуете поступить в этой ситуации?
Додано: Вів 20 жов, 2015 14:41
kwon, зверніться в МТСБУ. Якщо не помиляюсь, головного офісу Гарант-авто в Києві вже не має.
Центральный филиал
Главный офис:
ул. Трехсвятительская, 3, г. Киев
карта проезда
(044) 529 00 72, 278 13 23
cds@garant-auto.ua
Сайт ще працює. Можете спробувати, але банкрутство цієї СК треба точно очікувати.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:43
Эта Гарант-Авто должна с 2013го года. Есть шанс что-то получить? Кто получал? Какая процедура?
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