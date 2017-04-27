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Гарант-Авто (Дженералі
Гарант, Generali Garant)

Гарант-Авто (Дженералі Гарант, Generali Garant)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Гарант-Авто (Дженералі Гарант, Generali Garant) 2.8 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
26%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
9
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2015 21:02

Re: Гарант-Авто (Дженералі Гарант, Generali Garant)

Сегодня попал в ДТП с участием пьяного водителя. Его страховая Гарант. Повреждения серьезные, вся задняя часть. Как посоветуете поступить в этой ситуации?
kwon
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 20.03.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2015 14:41

kwon, зверніться в МТСБУ. Якщо не помиляюсь, головного офісу Гарант-авто в Києві вже не має.
Центральный филиал
Главный офис:
ул. Трехсвятительская, 3, г. Киев
карта проезда

(044) 529 00 72, 278 13 23
cds@garant-auto.ua

Сайт ще працює. Можете спробувати, але банкрутство цієї СК треба точно очікувати.
samvexler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:43

Эта Гарант-Авто должна с 2013го года. Есть шанс что-то получить? Кто получал? Какая процедура?
Romasha
 
Повідомлень: 27
З нами з: 21.06.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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