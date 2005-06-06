Альфа - Гарант

я потрачу еще немного своего времени, не для несдержанных, а для тех, кому это может пригодиться
Страховка КАСКО должна покрывать весь ремонт (не у всех есть на нее деньги?), а вот с ОСАГО может быть немного другая история
К тому же ОСАГО не должно покрывать норма-час "тупых официалов"
Остаются вопросы - год выпуска авто, от этого зависит износ, и были ли найдены на авто коррозии, иные повреждения, не связанные с последним ДТП В задаче указано "повреждениЯ: левая дверь водительская и пассажирская, крыло и бампер" - это повреждения ЛКП покрытия или что-то идет под замену по нормативам завода-изготовителя?
Согласно ст. 29 Закона: "у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством..."
Выплату просили наличкой? тогда ст.36.2., из второго абзаца: "Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту"
Далее, если потерпевший таки осуществит ремонт, пусть даже на гарантийной СТО, он может повторно обратиться в СК (лучше одновременно копия на МТСБУ) за доплатой: 1) за замену деталей, если в расчете СК неправомерно! был указан их ремонт; 2) по компенсации НДС; 3) по фактическим затратам на восстановление поврежденного ТС. Неизменным останется снятие износа на заменяемые детали, если опять же оно было правомерным; как вариант, перерасчет нормо/часа официала к среднему по региону.
Если же потерпевший забрал наличку и никаких Актов выполненных работ с СТО и чеков нет - требовать доплату нет юридических оснований.
Настоятельно рекомендую не страховать в Альфе дорогие машины. На личном опыте убедился, что это серьезные мошейники, они могут оплачивать только мелкие убытки, что бы не было массовых жалоб на них. Я сужусь с ними, они умышленно затягивают все сроки( не явка в суд, подача док- в последний день и т.д.) Вы ведь понимаете, чья это компания и где ее основной офис? В чью группу она входит, отсюда и стратегия компании- не на....шь, не проживешь. Очень сочувствую тем людям, которые решат застраховать в альфе дорогую машину, выплат не будет, найдут любой повод и будут годами судится, зная, что инфляция и доллары свое дело сделают, не хочу вдаваться в подробности, скажу только одно, суд первой инстанции я выиграл, ну а дальше они идут в аппеляцию и тянут все сроки по максимуму, я думаю, пройдет не один год, пока они вернут деньги. Конечно, я дождусь окончания гражданско/ правовых отношений и напишу заявление в полицию, там явно просматривается мошейнические действия совместно с их так называемым акредитованным оценщиком. Удачи Вам в выборе страховой компании а владельцы дорогих авто- ПРИСЛУШАЙТЕСЬ!!!
magister_d написав:Да, нормальная компания. Платит как положено, в сроки. Отмазок никаких не придумывают. Уже третий год там страхуюсь.
Те, кто пишут про эту компанию позитивные отзывы, это не клиенты а сотрудники данной компании. Уважаемые Граждане! Не дайте себя обмануть, эта компания, что в России, что в Украине не платит, только по мелочам, что бы народ не снес офисы, а более менее крупные выплаты не платит, пора уже это усвоить!!! Лучше сарафанного радио еще ничего не придумали, и если Ваш сосед рассказал, что ему Альфа отказала необоснованно, что еще можеть быть более правдоподобно??? Неужели Вы до сих пор ведетесь на эти хвалебные писюльки от собственных сотрудников??? Подумайте и поступите правильно!!! Пора уже у этой компании отозвать лицензию!!!
Влад написав:... суд первой инстанции я выиграл, ну а дальше они идут в аппеляцию и тянут все сроки по максимуму, я думаю, пройдет не один год, пока они вернут деньги.
Похоже я иду по тому же пути ... Почитав отзывы о страховой решил сделать дополнительную независимую экспертизу за свой счет. Сумма ущерба по независимой экспертизе и так называемой "независимой" экспертизе СК отличается в 3 раза. В отчете эксперта страховой завышен коэффициент износа авто, занижены стоимость зап. частей и материалов. Например, стоимость капота на Mitsubishi Lancer X они оценивают в 900 грн.(без учета износа), фара - 1200 грн.(без учета износа) и т.д.(у них там параллельная реальность или они застряли где-то в 2008???). И сам отчет выглядит подозрительно - не указан ни исполнитель ни эксперт-оценщик, прикреплена копия сертификата субъекта оценочной деятельности одной организации(сертификат аннулирован 01.09.2016), а печати стоят другой организации... Написал заявление на пересмотр суммы компенсации, приложил свой отчет. Не поможет - буду идти в суд.
Если сумма ущерба большая(предположительно) не пожалейте денег и времени и сделайте независимую экспертизу - будет с чем идти в суд.
Oleg27 написав:Написал заявление на пересмотр суммы компенсации, приложил свой отчет. Не поможет - буду идти в суд.
Не помогло. Кто бы сомневался. Отписали, что они присылали "иксперта" и я "согласился с их отчетом". Подписывал я перечень повреждений, а не безусловное согласие с их "икспертизой". После заявления с несогласием вдруг появилось требование от юр. отдела СК о том, что компенсацию можно перечислить только на собственный счет (заявление было написано о перечислении денег на СТО). После жалобы адвоката в НацКомФинУслуг требование исчезло и деньги таки выплатили. Через 4 месяца после заявления. Все 30% от нужной на ремонт суммы. По поводу "независимой икспертизы", со слов адвоката: экспертизу проводит широко известная в узких кругах экспертов контора/личность, у которой уже несметное количество раз отбирали лицензию, но она упорно получает ее на всё новые ООО и ТОВ.
lesnik84 Не рекомендую цю страхову, якщо плануєте для авто. Маю лише негативний досвід, оцінку проводять необ'єктивно, занижують, пояснень не дочекаєшся, терміни виплат затягують. Не знаю, як по іншим видам страхування, але не думаю, що набагато краще.