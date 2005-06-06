Альфа - Гарант

Додано: Суб 27 лют, 2016 15:06

з урахуванням зносу

з урахуванням зносу

зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість

документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту

я потрачу еще немного своего времени, не для несдержанных, а для тех, кому это может пригодитьсяСтраховка КАСКО должна покрывать весь ремонт (не у всех есть на нее деньги?), а вот с ОСАГО может быть немного другая историяК тому же ОСАГО не должно покрывать норма-час "тупых официалов"Остаются вопросы - год выпуска авто, от этого зависит износ, и были ли найдены на авто коррозии, иные повреждения, не связанные с последним ДТПВ задаче указано "повреждениЯ: левая дверь водительская и пассажирская, крыло и бампер" - это повреждения ЛКП покрытия или что-то идет под замену по нормативам завода-изготовителя?Согласно ст. 29 Закона: "у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством..."Выплату просили наличкой? тогда ст.36.2., из второго абзаца: "Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна(транспортного засобу)здійснюється безпосередньо(її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди,, що не перевищує суми податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ)Далее, если потерпевший таки осуществит ремонт, пусть даже на гарантийной СТО, он может повторно обратиться в СК (лучше одновременно копия на МТСБУ) за доплатой:1) за замену деталей, если в расчете СК неправомерно! был указан их ремонт;2) по компенсации НДС;3) по фактическим затратам на восстановление поврежденного ТС.Неизменным останется снятие износа на заменяемые детали, если опять же оно было правомерным; как вариант, перерасчет нормо/часа официала к среднему по региону.Если же потерпевший забрал наличку и никаких Актов выполненных работ с СТО и чеков нет - требовать доплату нет юридических оснований.ну и, Альфа-гарнат- еще та шаражканизковатый уровень выплат для сверх-убыточного ОСАГО