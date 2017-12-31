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Цены на недвижимость в
других странах. Сравним?

Цены на недвижимость в других странах. Сравним?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 16:00

  kalinavalera1 написав:
  Васенька написав:В Україні сама найдешевша нерухомість на планеті Земля :)
Де ще дом з комунікаціями, документами та з десятками сот землі в пару годин від європейської столиці коштує 300-500
баксов???


Очень плохой симптом. Мы ищем не самое дешевое жилье, а практичное сочетание цены недвиги и качества, желательно перспективной недвиги. Именно потому, что в Украине маразм крепчает. У нас уже европейские цены на коммуналку, при совковом качестве услуг, часто даже при отсутствии услуг, а на продукты и тем более промтовары даже выше цены, чем в ЕС

а ще в нас повно ідіотів, що за однакове житло :twisted: , але в столиці, платять в 100 СТО РАЗ дорожче ніж за пару годин їзди звідти... :mrgreen:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 16:08

  Васенька написав:
  kalinavalera1 написав:
  Васенька написав:В Україні сама найдешевша нерухомість на планеті Земля :)
Де ще дом з комунікаціями, документами та з десятками сот землі в пару годин від європейської столиці коштує 300-500
баксов???


Очень плохой симптом. Мы ищем не самое дешевое жилье, а практичное сочетание цены недвиги и качества, желательно перспективной недвиги. Именно потому, что в Украине маразм крепчает. У нас уже европейские цены на коммуналку, при совковом качестве услуг, часто даже при отсутствии услуг, а на продукты и тем более промтовары даже выше цены, чем в ЕС

а ще в нас повно ідіотів, що за однакове житло :twisted: , але в столиці, платять в 100 СТО РАЗ дорожче ніж за пару годин їзди звідти... :mrgreen:

Ттема про недвигу иностранную, интересует Португалия, там жизнь не дорогая сравнимо с дркгими странами ЕС.
Недвига пригородная это другая тема. Люди платят больше за Киев, там есть работа, 2 часа ехать на работу не реально. И более перспективно для продажи выгодной в Киеве. Но тут тема о другом.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 16:10

kalinavalera1 у бідноти, що ходить на РАБоту немає грошей щоб купити житло в столиці...
стосовно гейєропи:
скільки там коштуватимуть такі котеджи з ремонтом, меблями та технікою в годині-дві їзди від столиць?
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-s-rem ... dULbS.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/garniy-zh ... wlgL4.html
в 10 раз дорожче? в 20 раз? чи в 100 разів? :mrgreen:
ну а це взагалі київська область https://www.olx.ua/obyavlenie/dobrotny- ... wgW5E.html
менше години їзди до метро по автобану...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 17:13

Васенька для вашей рекламы тут нет целевой аудитории. В Киев на работу ездят министры и депутаты, бизнесмены и коммерсанты, региональные политики. Они и покупают квартиры в Киеве , еще покупают для сдачи в наем помесячно, тем кто приехал на заработки. Но тут и таких нет . Создайте ветку по вашей теме, не засоряйте тут.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 17:45

  kalinavalera1 написав:Васенька для вашей рекламы тут нет целевой аудитории. В Киев на работу ездят министры и депутаты, бизнесмены и коммерсанты, региональные политики. Они и покупают квартиры в Киеве , еще покупают для сдачи в наем помесячно, тем кто приехал на заработки. Но тут и таких нет . Создайте ветку по вашей теме, не засоряйте тут.

ну і щож я рекламую???
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2017 05:43

Всі подумали, що Грузію.
Там одна неприємність, ні при якій умові Ви не зможете отримати громадянство щоб не купували.
А тому варіянт тупіковий.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2017 10:32

я доводжу економічну вигоду для життя саме в Україні :)
але на периферії...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2017 08:00

Класно сказано:
"...економічну вигоду для життя саме в Україні :)
але на периферії..."

Тобто: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка...
Це вже проходили...
Син знайомих торгував-торгував свининою (закінчив університет, звичайно) у Васильківці Дніпропетровської області...
Так і було: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка...

Прогорів...
На сьогодні у родини: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:14

http://abcnews.com.ua/ru/news/tseny-na- ... aiut-rasti
17.04.2018, 17:39
Цены на жилье в Новой Зеландии продолжают расти
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:26

https://www.mansionglobal.com/articles/ ... -to-london
In U.K., Property Prices Weakest Close to London
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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