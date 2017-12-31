Цены на недвижимость в других странах. Сравним?

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:В Україні сама найдешевша нерухомість на планеті Земля Де ще дом з комунікаціями, документами та з десятками сот землі в пару годин від європейської столиці коштує 300-500 баксов???
Очень плохой симптом. Мы ищем не самое дешевое жилье, а практичное сочетание цены недвиги и качества, желательно перспективной недвиги. Именно потому, что в Украине маразм крепчает. У нас уже европейские цены на коммуналку, при совковом качестве услуг, часто даже при отсутствии услуг, а на продукты и тем более промтовары даже выше цены, чем в ЕС
а ще в нас повно ідіотів, що за однакове житло , але в столиці, платять в 100 СТО РАЗ дорожче ніж за пару годин їзди звідти...
Васенька написав:В Україні сама найдешевша нерухомість на планеті Земля Де ще дом з комунікаціями, документами та з десятками сот землі в пару годин від європейської столиці коштує 300-500 баксов???
Очень плохой симптом. Мы ищем не самое дешевое жилье, а практичное сочетание цены недвиги и качества, желательно перспективной недвиги. Именно потому, что в Украине маразм крепчает. У нас уже европейские цены на коммуналку, при совковом качестве услуг, часто даже при отсутствии услуг, а на продукты и тем более промтовары даже выше цены, чем в ЕС
а ще в нас повно ідіотів, що за однакове житло , але в столиці, платять в 100 СТО РАЗ дорожче ніж за пару годин їзди звідти...
Ттема про недвигу иностранную, интересует Португалия, там жизнь не дорогая сравнимо с дркгими странами ЕС. Недвига пригородная это другая тема. Люди платят больше за Киев, там есть работа, 2 часа ехать на работу не реально. И более перспективно для продажи выгодной в Киеве. Но тут тема о другом.
Васенька для вашей рекламы тут нет целевой аудитории. В Киев на работу ездят министры и депутаты, бизнесмены и коммерсанты, региональные политики. Они и покупают квартиры в Киеве , еще покупают для сдачи в наем помесячно, тем кто приехал на заработки. Но тут и таких нет . Создайте ветку по вашей теме, не засоряйте тут.
kalinavalera1 написав:Васенька для вашей рекламы тут нет целевой аудитории. В Киев на работу ездят министры и депутаты, бизнесмены и коммерсанты, региональные политики. Они и покупают квартиры в Киеве , еще покупают для сдачи в наем помесячно, тем кто приехал на заработки. Но тут и таких нет . Создайте ветку по вашей теме, не засоряйте тут.
Класно сказано: "...економічну вигоду для життя саме в Україні але на периферії..."
Тобто: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка... Це вже проходили... Син знайомих торгував-торгував свининою (закінчив університет, звичайно) у Васильківці Дніпропетровської області... Так і було: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка...
Прогорів... На сьогодні у родини: шевченкова хата, граблі, лопата, відро, тин з горшиками, курка...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
17.04.2018, 17:39 Цены на жилье в Новой Зеландии продолжают расти
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.