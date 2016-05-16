Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Додано: Чет 29 бер, 2018 23:56

Сергій Ждан написав: ...Пользоваться НПФ, надо еще уметь... ...Пользоваться НПФ, надо еще уметь...

Да чего там уметь - настроил автоматическое периодическое списание денег в пользу своего НПФ - и просто счет пополняй регулярно, чтобы денежка не кончалась. Да за структурой активов/выпиской раз в месяц/квартал/год наблюдай.А, ну да, в стране до недавнего времени аж 1 банк это разрешал делать в онлайн-банкинге без очной подачи бумажного заявления и без платы за каждое списание...Это у нас народишко просто дикий, непуганый. В заграницах гражданину гораздо страшнее коммуналку невовремя оплатить, чем у банка чутка занять по кредитке. Потому там повально люди пользуются автоматическими оплатами счетов и периодическими автоматическими платежами. А тута до недавнего - карточка только для обналички зарплаты пользовалась.Ничо, вот примут законопроект 6677 (о введении накопительной системы - 2го уровня системы пенсионного обеспечения), каждый молодший 35 лет или самозанятый вдруг станет владельцем индивидуального накопительного счета. Тогдась общий уровень образованности в услугах АНПФ резко возрастёт...