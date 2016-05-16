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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:52

ol_zy У вас бУЙнАЯ фантазия: на каждый ответ вы тут же придумываете пару новых, и я за вами не успею. А главное - какая ваша цель? Если просто поспорить, то я не стану.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:55

  d_12 написав:
  Сергій Ждан написав:Причина може бути єдина: змінилась ваша поштова адреса. Можливо. в контракті буда інша. Про це треба повідомити АПФ.


нічого не змінилось :(
це щось було в них, цього року вони звіт прислали :)


а вам конче повинна та виписка? Просто інформацію можна одержати на сайті АПФ або телефОНОМ.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:59

  M-A-X написав:В условиях Украины я бы не связывался.
А смысл?
Проще тогда самому накапливать на пенсию без никаких ПФ.
Запасаться долларами, золотом, недвижимостью, детьми.

Не о чем спорить, - способов много, но выбрать можно всегда. Лично мне нравятся именно НПФ.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:06

  M-A-X написав:Вообще отменить пенсию и пенсионные отчисления (говорят, в Союзе пенсия была, но отдельных взносов не было).
В органах ПФ сидят хапуги.
Пускай дети помагают родителям.
А пособие только для малоимущих и одиноких.


Как много у вас простых решений?! Странно, что вы еще строем не ходите.
Пользоваться НПФ, надо еще уметь. Для этого и сеществует эта тема.
.
Сергій Ждан
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:03

  Сергій Ждан написав:ol_zy У вас бУЙнАЯ фантазия: на каждый ответ вы тут же придумываете пару новых, и я за вами не успею. А главное - какая ваша цель? Если просто поспорить, то я не стану.

Моя цель указать на ошибки в ваших рассуждениях и то что без гарантий в такие фонды я бы никому не советовал ввязываться и сам не стану. А вы можете и дальше верить в инстинкты самосохранения (вот где фантазия надеяться на такое в качестве гарантий) и вступать в подобные фонды.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:56

  Сергій Ждан написав:...Пользоваться НПФ, надо еще уметь...

Да чего там уметь - настроил автоматическое периодическое списание денег в пользу своего НПФ - и просто счет пополняй регулярно, чтобы денежка не кончалась. Да за структурой активов/выпиской раз в месяц/квартал/год наблюдай.

А, ну да, в стране до недавнего времени аж 1 банк это разрешал делать в онлайн-банкинге без очной подачи бумажного заявления и без платы за каждое списание...

Это у нас народишко просто дикий, непуганый. В заграницах гражданину гораздо страшнее коммуналку невовремя оплатить, чем у банка чутка занять по кредитке. Потому там повально люди пользуются автоматическими оплатами счетов и периодическими автоматическими платежами. А тута до недавнего - карточка только для обналички зарплаты пользовалась.

Ничо, вот примут законопроект 6677 (о введении накопительной системы - 2го уровня системы пенсионного обеспечения), каждый молодший 35 лет или самозанятый вдруг станет владельцем индивидуального накопительного счета. Тогдась общий уровень образованности в услугах АНПФ резко возрастёт...

Кстати, я тот законопроект 6677 прочитал весь, все 150 страниц "сравнительной таблицы" (закон о НПФ я тоже читал, как и закон о пенсионном обеспечении 2003го года). Могу отвечать на вопрсы - чаво обещают и почему этот закон - полезный.
sergo01101
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