Возврат "подоходного" налога 15% с НПФ

Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.
Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.
Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення? Це співрозмірно з % по депо?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Ну і який прОцент капнув на вкладення в НПФ за 2018 з врахуванням повернення? Це співрозмірно з % по депо?
Ну, давайте подивимось: 1. Отп показав 10%, Приватфонд 11%. 2. депозитні ставки номінальні не в схемних банках - 15%, реальні (з врахуванням податків) - 12%. 3. Відшкодування НДФЛ з сумму доходів, витрачених на внески до НПФ - 18% від цієї суми - це прямий Ваш дохід.
Отже, поправте, якщо я помиляюсь: сукупний "прибуток" з вкладених у НПФ коштів в 2018 році - 28-29%.
Перевіряємо розрахунки: 1. В січні з ЗП одразу вкладаємо 10000 гривень. 2. НПФ нам заробляє за рік 1000 гривень. 3. Ми з січневої ЗП платимо ще й 1800 гривень НДФЛ за ці 10000 гривень. 4. Якщо подати декларацію вчасно, то ці 1800 гривень ми отримаємо в податкової на рахунок якраз в січні-лютому наступного року після вкладення в НПФ.
Отже, через умовний рік після вкладення, в нас вартість части нашої частини активів в НПФ - 11000 гривень, та додаткові 1800 гривень в кишені. Що і дорівнює 28%.
Пересічну людину таке трошки лякає - 28% річних - де ж тут брехня?!? Так, 28% річних - брехні немє. От тільки на шмурдяк та ланос оті первинні 10000 гривень через рік вже витратити не вийде. Як і частину "прибутку" - 10-11% від НПФ. Це пенсійні кошти!
PS: розрахунки схематичні. Звісно, як вже вказали попередні оратори, все залежатиме від розміру доходу, від права на податкову соціальну пільгу, тощо.