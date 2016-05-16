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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:29

  sergo01101 написав:Более-менее работающие НПФ-ы

Сейчас увидим, какие они работающие.

  sergo01101 написав:1. ОТП:
Чиста вартiсть активiв фонду (грн) 136 102 803
Кiлькiсть учасникIв фонду 42 481

На рыло 3200 грн.

  sergo01101 написав:2. Приватфонд:
Чиставартість активів 146 420 494,05
Кількістьучасників 48846 чол

На рыло 3000 грн.

По сути, кмк, это обычный пенсионный депозит.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:23

  M-A-X написав:...
На рыло 3200 грн.
...
На рыло 3000 грн.

Очевидно, что подавляющему большинству подписавших контракт довольно быстро надоедает думать о будущем в этом ракурсе - в нашей стране преобладающий паттерн поведения "живи от зарплаты до зарплаты, а ежели не можешь всё потратить на курево/бухло/баб/детей/путешествия и есть излишки - купляй баксы/машину/недвигу". А по закону делать взносы в НПФ по третьему уровню пенсионного обеспечения, даже после подписания контракта, никто не обязан. Обязаловка будет, когда введут 2й уровень пенсионного обеспечения, с отчилением с зарплат 2-7% - этим будут заниматься работодатели, как они сейчас высчитывают НДФЛ и военный сбор.
  M-A-X написав:По сути, кмк, это обычный пенсионный депозит.

В нашей стране НЕТ термина "пенсионный депозит". Есть всего лишь какие-то депозиты, которые маркетологи банков называют "пенсионными", и которые от обычных депозитов ничем не отличаются, кроме довольно бредовых ограничений типа "только для тех, кто пенсию получает".

Средства на индивидуальных пенсионных счетах в НПФ, учитываемые в "единицах пенсионных взносов/активов" (ЕПВ/ЕПА), а не в гривнах, ни разу не "депозит". Потому что "средства" в ЕПВ - это суть количественная ОЦЕНКА объема Ваших ИНВЕСТИЦИЙ, а не сумма денег. В гривнах она каждый день переоценивается по сложной формуле. И в реальные деньги конкретно для Вас переводится только в моменты выплат. А "депозит", по закону, это ДЕНЬГИ. Причем изменять сумму депозита банк не имеет права - обязан вернуть с процентами.
sergo01101
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:17

Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что 60% каждой выплаты облагается налогом 19.5%? Т.е. получается налог платится не только с процентов, которые набежали, но и с самих денег которые были положены в НПФ?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:05

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что 60% каждой выплаты облагается налогом 19.5%? Т.е. получается налог платится не только с процентов, которые набежали, но и с самих денег которые были положены в НПФ?

Я не уверен насчет военного сбора. Т.е. скорее всего - только 18%.

Но! Вы каждой год имеете право на подачу в налоговую документов на компенсацию чрезмерно уплаченного НДФЛ (с суммы дохода, который вы внесли в качестве пенсионных взносов).

Таким образом, если Вы платите по пенсионному контракту за себя, не ленитесь и каждый год подаёте налоговую декларацию + заявление о возврате переплаченного НДФЛ, то при начислении Вам пенсионной выплаты Вы фактически платите в госбюджет 18% (с 60% суммы выплаты) суммы инвестиционного дохода, потому что НДФЛ с суммы взносов у Вас в кармане уже.
sergo01101
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