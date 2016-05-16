Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Сейчас увидим, какие они работающие.
На рыло 3200 грн.
На рыло 3000 грн.
По сути, кмк, это обычный пенсионный депозит.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:29
Сейчас увидим, какие они работающие.
На рыло 3200 грн.
На рыло 3000 грн.
По сути, кмк, это обычный пенсионный депозит.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Пон 08 лип, 2019 22:23
Очевидно, что подавляющему большинству подписавших контракт довольно быстро надоедает думать о будущем в этом ракурсе - в нашей стране преобладающий паттерн поведения "живи от зарплаты до зарплаты, а ежели не можешь всё потратить на курево/бухло/баб/детей/путешествия и есть излишки - купляй баксы/машину/недвигу". А по закону делать взносы в НПФ по третьему уровню пенсионного обеспечения, даже после подписания контракта, никто не обязан. Обязаловка будет, когда введут 2й уровень пенсионного обеспечения, с отчилением с зарплат 2-7% - этим будут заниматься работодатели, как они сейчас высчитывают НДФЛ и военный сбор.
В нашей стране НЕТ термина "пенсионный депозит". Есть всего лишь какие-то депозиты, которые маркетологи банков называют "пенсионными", и которые от обычных депозитов ничем не отличаются, кроме довольно бредовых ограничений типа "только для тех, кто пенсию получает".
Средства на индивидуальных пенсионных счетах в НПФ, учитываемые в "единицах пенсионных взносов/активов" (ЕПВ/ЕПА), а не в гривнах, ни разу не "депозит". Потому что "средства" в ЕПВ - это суть количественная ОЦЕНКА объема Ваших ИНВЕСТИЦИЙ, а не сумма денег. В гривнах она каждый день переоценивается по сложной формуле. И в реальные деньги конкретно для Вас переводится только в моменты выплат. А "депозит", по закону, это ДЕНЬГИ. Причем изменять сумму депозита банк не имеет права - обязан вернуть с процентами.
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:03
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Додано: Вів 05 лис, 2019 00:17
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что 60% каждой выплаты облагается налогом 19.5%? Т.е. получается налог платится не только с процентов, которые набежали, но и с самих денег которые были положены в НПФ?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:05
Я не уверен насчет военного сбора. Т.е. скорее всего - только 18%.
Но! Вы каждой год имеете право на подачу в налоговую документов на компенсацию чрезмерно уплаченного НДФЛ (с суммы дохода, который вы внесли в качестве пенсионных взносов).
Таким образом, если Вы платите по пенсионному контракту за себя, не ленитесь и каждый год подаёте налоговую декларацию + заявление о возврате переплаченного НДФЛ, то при начислении Вам пенсионной выплаты Вы фактически платите в госбюджет 18% (с 60% суммы выплаты) суммы инвестиционного дохода, потому что НДФЛ с суммы взносов у Вас в кармане уже.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:26
Міністр який екс каже про невдалий екперимент
https://news.finance.ua/ru/news/-/47297 ... oj-reformy
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