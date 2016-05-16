Як враження від співпраці?
Яка дохідність?
|
|
|
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 31 тра, 2021 14:06
Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)
Додано: Пон 31 тра, 2021 15:11
НКЦПФР заборонила двом НПФ укладати пенсійні контракти
назви НПФ маловідомі
- "Ніка"
- "Пенсійна опіка"
Додано: Пон 31 тра, 2021 21:18
Доходность плавающая, плюс я раз в месяц пополняю, так что скурпулезно точно считать тяжело. Так, в первом приближении, Приватфонд 8.2% годовых по результатам с начала 2021. ОТП Пенсия 9.2 %. В прошлом году были другие показатели (выше). Приватфонд по наблюдениям отстает по доходности. Пополняю СЕПом по реквизитам, без комиссии. А также с помощью регулярных платежей с приватбанка (Приватфонд). Несколько раз пополнял с кредитного лимита Универсальной, тоже без комиссии, но это было в 2018-2019, сейчас незнаю. В обоих фондах есть личные кабинеты, инфографика. Размер взноса выбирашь сам, помимо своих счетов я плачу в пользу жены, двух детей и отца
Додано: Сер 16 чер, 2021 05:20
Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)
Вкладник в отп пенсія 3 місяці ( експеримент на 100 грн.), дохідність мізерна: депозит під 10,5% ( після податків 8,45%) виявився вигіднішим, ніж дохідність фонду в розмірі 11-20% річних (щодня змінюється).
Наразі вже 10 днів відсутній доступ до особистого кабінетуперестала загружатися сторінка адміністратора пенсійного фонду .
Особисто я більше не довірю свої гроші конторам, які при дохідності 20% тринькають гроші так, що виходить менше ніж на депозиті під 8%.
|