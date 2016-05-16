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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:06

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

  kianushkolosov написав:Сейчас у метя ОТП Пенсия и Приватфонд


Як враження від співпраці?
Яка дохідність?
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 15:11

НКЦПФР заборонила двом НПФ укладати пенсійні контракти
назви НПФ маловідомі
- "Ніка"
- "Пенсійна опіка"
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 21:18

  V2 написав:
  kianushkolosov написав:Сейчас у метя ОТП Пенсия и Приватфонд


Як враження від співпраці?
Яка дохідність?


Доходность плавающая, плюс я раз в месяц пополняю, так что скурпулезно точно считать тяжело. Так, в первом приближении, Приватфонд 8.2% годовых по результатам с начала 2021. ОТП Пенсия 9.2 %. В прошлом году были другие показатели (выше). Приватфонд по наблюдениям отстает по доходности. Пополняю СЕПом по реквизитам, без комиссии. А также с помощью регулярных платежей с приватбанка (Приватфонд). Несколько раз пополнял с кредитного лимита Универсальной, тоже без комиссии, но это было в 2018-2019, сейчас незнаю. В обоих фондах есть личные кабинеты, инфографика. Размер взноса выбирашь сам, помимо своих счетов я плачу в пользу жены, двух детей и отца
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 05:20

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

V2 написав:
  kianushkolosov написав:Сейчас у метя ОТП Пенсия и Приватфонд


Як враження від співпраці?
Яка дохідність?
Вкладник в отп пенсія 3 місяці ( експеримент на 100 грн.), дохідність мізерна: депозит під 10,5% ( після податків 8,45%) виявився вигіднішим, ніж дохідність фонду в розмірі 11-20% річних (щодня змінюється).
Наразі вже 10 днів відсутній доступ до особистого кабінетуперестала загружатися сторінка адміністратора пенсійного фонду .

Особисто я більше не довірю свої гроші конторам, які при дохідності 20% тринькають гроші так, що виходить менше ніж на депозиті під 8%.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 00:00

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Середня дохідність НПФ — 11% річних: хто заробляє для своїх клієнтів більше
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... ili-ploho/
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:10

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Рост против течения. Как рынок НПФ пережил COVID и готовится к Пенсионной реформе. Разбор
https://finance.liga.net/pension/articl ... rme-razbor
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:19

Разбор НПФ Украины: Что такое негосударственный пенсионный фонд? Как выбрать и калькулятор НПФ
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:18

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

подскажите, возврат НДФЛ кто делал, как оно происходит в налоговой? без особой радости, как понимаю, но все же?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:40

cohan что именно интересует?
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:03

Алексей Гончаренко в 22:52 на канале Украина 24 косвенно ска

Алексей Гончаренко в 22:52 на канале Украина 24 косвенно сказал, что накопления в НПФ до выхода на пенсию сгорят.
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