Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Додано: Нед 28 січ, 2024 20:56

V2 написав: Недержавні пенсійні фонди – які ризики з ними пов'язані та коли і за яких умов вони можуть стати альтернативою державним пенсіям

https://finance.liga.net/ua/pension/art ... iinyi-fond Недержавні пенсійні фонди – які ризики з ними пов'язані та коли і за яких умов вони можуть стати альтернативою державним пенсіям

Він (Денис Шмигаль) вказав, що ці відмінності часом є "величезними". Тобто він визнав, що наявна солідарна система має суттєві огріхи.

Ще три роки тому прем'єр Денис Шмигаль розповідав, що Україна вже в 2035 році не зможе гарантувати виплати пенсіонерам за віком. Бо у разі подальшого існування нинішньої системи, один робітник фактично буде змушений утримувати двох пенсіонерів.

Наприклад, 25 вересня Україна отримала $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії, які спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року. Про це офіційно повідомляє пресслужба Мінфіну.

Україну очікує перехід до накопичувальної системи, коли держава виплачуватиме тільки невелику соціальну пенсію. І це можуть започаткувати вже наступного року.

А ще коштом Державного бюджету профінансовано 23,2 млрд грн на виплату житлових субсидій і пільг, а також 14 млрд грн – видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку (пенсії за інвалідністю).

Якщо дуже коротко – схема їх роботи така: ви укладаєте з фондом договір і впродовж років сплачуєте внески, а фонд інвестує ці гроші так, аби вони приносили дохід. Пенсію починають вам виплачувати тоді, коли настає термін, який передбачений у вашому договорі.

Водночас навіть найбільший НПФ країни – Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України у довоєнному 2021 році та впродовж першого року великої війни мав фактичний показник дохідності на рівні нижче інфляції.

Отримували пенсійні виплати 88,2 тисяч осіб. Загальна вартість активів НПФ – 3,7 млрд грн.

За час функціонування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення НПФ здійснено 1,2 млрд грн пенсійних виплат.

Експерти додають, що у проєкті недостатня увага приділена механізмам належного гарантування, збереження та повернення активів НПФ, зокрема, у разі їх вкладення у фінансові інструменти, які надалі знецінилися.

“Про збір та облік єдиного внеску

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та накопичувального

внеску до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного

забезпечення”

-Наташа, сука, Ростова, сука.

-Лев Толстой, мне кажется, половину текста можно сократить.



Водночас є категорії платників, які сплачують єдиний внесок у розмірі 8,41 відсотка

(за працюючих осіб з інвалідністю), 5,3 відсотка за всіх працівників підприємств (у

тому числі тих, які не є особами з інвалідністю) та організацій всеукраїнських

громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в

яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної

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чисельності працюючих, та 5,5 відсотка для підприємств та організацій громадських

організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не

менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати

праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на

оплату праці.

Отже, положення законопроєкту потребують узгодження із принципом правової

визначеності, що полягає, як зазначив Європейський суд з прав людини, в тому, що

право має бути належним чином доступним та передбачуваним за своєю дією та

сформульованим з належною чіткістю, що дає можливість особам регулювати свою

поведінку.

гарантування державою пенсійних виплат з уповноваженого пенсійного

фонду учасникам системи у сумі не меншій від загальної суми сплачених

внесків. При цьому в законопроекті механізми такого гарантування не

визначено;

визначення основною виплатою при досягненні пенсійного віку

пожиттєвої виплати. Передбачається, що учасник системи повинен укласти зі

страховиком договір страхування довічної пенсії. При цьому значна частина

учасників системи при досягненні пенсійного віку не матимуть достатньої суми

для укладення такого договору та отримуватимуть одноразові виплати.

Разом з тим з метою мінімізації ризику

знецінення пенсійних накопичень передбачити вимоги до випуску таких

облігацій з індексацією номінальної вартості облігації на рівень інфляції, що

дасть змогу убезпечити заощадження від знецінення та знизить (до рівня 1–2 %

річних) вартість запозичень і значно зменшить навантаження на державний

бюджет у частині обслуговування позик.

дасть змогу підвищити пенсії вже через 3–5 років

від дати впровадження системи загальнообов’язкового накопичувального

пенсійного забезпечення, а не через 20–30 років, як очікується

та проведення конкурсів для обрання

членів ради фонду тощо, що потребуватиме, за оцінками експертів, від одного до

двох років.

Тут без разницы какая система.А НПФ откуда возьмут деньги, чтобы платить пенсию?Или просто оставим людей без пенсии?Финансировать гривневые выплаты валютой. Ну такое.О, просто оставлять без пенсии кого нужно.А кого нужно не оставят. Это же урезание прав граждан.Смешались кони и люди.Страховая, например покрывает только часть суммы.Что будут делать НПФ с долгожителями?И что?Пенсионер получит от такой пенсии только убытки?На каждого получающего пенсию 42к активно. Норм.Вы лучше скажите, сколько средний размер пенсии.Хотя, можно прикинуть, что в среднем каждый пенсионер получил 13к. Норм.Действительно?И где же НПФ возьмет деньги на выплаты?Государство будет держать трусы на уровне инфляции?Возражения Пенсионного Фонда.Половина текста -НапоминаетТак это что. Пенсию инвалидам будут финансировать неинвалиды? Привет солидарная система?Особенно сейчас законы четкие и их соблюдают.То есть инфляцию не покрывают гарантии.Это однозначно лучше, чем получать пенсию ежемесячно.Меня терзают смутніе сомнения, что в Украине инфляция 1-2%Пенсии вообще-то и так каждый год повышают.А зачем конкурс.Есть же рада НАБУ. Ее выбрали люди.Крамола?