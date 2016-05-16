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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:18

  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:24

  M-A-X написав:Алексей Гончаренко в 22:52 на канале Украина 24 косвенно сказал, что накопления в НПФ до выхода на пенсию сгорят.

и какие у него накопления?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:38

  cohan написав:
  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."


Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:42

  dmitriy_kostenko написав:
  cohan написав:
  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."


Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?


ну я ложу, буду пробовать
у меня больше вопрос - ндфл будет не от ЗП, а разовый доход, тоже могут дое... хотя не должны, категория же одна...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:43

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Недержавні пенсійні фонди: хто пропонує найбільшу дохідність під час війни
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/24/102840278/
V2
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:38

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Коли закінчаться державні пенсії і чому у Нацбанку є свій Пенсійний фонд
Недержавні пенсійні фонди – які ризики з ними пов'язані та коли і за яких умов вони можуть стати альтернативою державним пенсіям
https://finance.liga.net/ua/pension/art ... iinyi-fond
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 19:40

  dmitriy_kostenko написав:Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?


А як таке може бути взагалі?
Я думав, що повертають лише суму податку, а не всю сумму.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 20:56

  V2 написав:Недержавні пенсійні фонди – які ризики з ними пов'язані та коли і за яких умов вони можуть стати альтернативою державним пенсіям
https://finance.liga.net/ua/pension/art ... iinyi-fond


Він (Денис Шмигаль) вказав, що ці відмінності часом є "величезними". Тобто він визнав, що наявна солідарна система має суттєві огріхи.

Тут без разницы какая система.

Ще три роки тому прем'єр Денис Шмигаль розповідав, що Україна вже в 2035 році не зможе гарантувати виплати пенсіонерам за віком. Бо у разі подальшого існування нинішньої системи, один робітник фактично буде змушений утримувати двох пенсіонерів.

А НПФ откуда возьмут деньги, чтобы платить пенсию?
Или просто оставим людей без пенсии?

Наприклад, 25 вересня Україна отримала $100 млн від Світового банку під гарантію Великої Британії, які спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року. Про це офіційно повідомляє пресслужба Мінфіну.

Финансировать гривневые выплаты валютой. Ну такое.

Україну очікує перехід до накопичувальної системи, коли держава виплачуватиме тільки невелику соціальну пенсію. І це можуть започаткувати вже наступного року.

О, просто оставлять без пенсии кого нужно.
А кого нужно не оставят. Это же урезание прав граждан.

А ще коштом Державного бюджету профінансовано 23,2 млрд грн на виплату житлових субсидій і пільг, а також 14 млрд грн – видатки на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку (пенсії за інвалідністю).

Смешались кони и люди.

Якщо дуже коротко – схема їх роботи така: ви укладаєте з фондом договір і впродовж років сплачуєте внески, а фонд інвестує ці гроші так, аби вони приносили дохід. Пенсію починають вам виплачувати тоді, коли настає термін, який передбачений у вашому договорі.

Страховая, например покрывает только часть суммы.
Что будут делать НПФ с долгожителями?

Водночас навіть найбільший НПФ країни – Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України у довоєнному 2021 році та впродовж першого року великої війни мав фактичний показник дохідності на рівні нижче інфляції.

И что?
Пенсионер получит от такой пенсии только убытки?

Отримували пенсійні виплати 88,2 тисяч осіб. Загальна вартість активів НПФ – 3,7 млрд грн.

На каждого получающего пенсию 42к активно. Норм.

За час функціонування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення НПФ здійснено 1,2 млрд грн пенсійних виплат.

Вы лучше скажите, сколько средний размер пенсии.
Хотя, можно прикинуть, что в среднем каждый пенсионер получил 13к. Норм.

Експерти додають, що у проєкті недостатня увага приділена механізмам належного гарантування, збереження та повернення активів НПФ, зокрема, у разі їх вкладення у фінансові інструменти, які надалі знецінилися.

Действительно?
И где же НПФ возьмет деньги на выплаты?
Государство будет держать трусы на уровне инфляции?

Возражения Пенсионного Фонда.
Половина текста -
“Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та накопичувального
внеску до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного
забезпечення”

Напоминает
-Наташа, сука, Ростова, сука.
-Лев Толстой, мне кажется, половину текста можно сократить.


Водночас є категорії платників, які сплачують єдиний внесок у розмірі 8,41 відсотка
(за працюючих осіб з інвалідністю), 5,3 відсотка за всіх працівників підприємств (у
тому числі тих, які не є особами з інвалідністю) та організацій всеукраїнських
громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в
яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної
7
чисельності працюючих, та 5,5 відсотка для підприємств та організацій громадських
організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не
менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати
праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на
оплату праці.

Так это что. Пенсию инвалидам будут финансировать неинвалиды? Привет солидарная система?

Отже, положення законопроєкту потребують узгодження із принципом правової
визначеності, що полягає, як зазначив Європейський суд з прав людини, в тому, що
право має бути належним чином доступним та передбачуваним за своєю дією та
сформульованим з належною чіткістю, що дає можливість особам регулювати свою
поведінку.

Особенно сейчас законы четкие и их соблюдают.

гарантування державою пенсійних виплат з уповноваженого пенсійного
фонду учасникам системи у сумі не меншій від загальної суми сплачених
внесків. При цьому в законопроекті механізми такого гарантування не
визначено;

То есть инфляцию не покрывают гарантии.

визначення основною виплатою при досягненні пенсійного віку
пожиттєвої виплати. Передбачається, що учасник системи повинен укласти зі
страховиком договір страхування довічної пенсії. При цьому значна частина
учасників системи при досягненні пенсійного віку не матимуть достатньої суми
для укладення такого договору та отримуватимуть одноразові виплати.

Это однозначно лучше, чем получать пенсию ежемесячно.

Разом з тим з метою мінімізації ризику
знецінення пенсійних накопичень передбачити вимоги до випуску таких
облігацій з індексацією номінальної вартості облігації на рівень інфляції, що
дасть змогу убезпечити заощадження від знецінення та знизить (до рівня 1–2 %
річних) вартість запозичень і значно зменшить навантаження на державний
бюджет у частині обслуговування позик.

Меня терзают смутніе сомнения, что в Украине инфляция 1-2%

дасть змогу підвищити пенсії вже через 3–5 років
від дати впровадження системи загальнообов’язкового накопичувального
пенсійного забезпечення, а не через 20–30 років, як очікується

Пенсии вообще-то и так каждый год повышают.

та проведення конкурсів для обрання
членів ради фонду тощо, що потребуватиме, за оцінками експертів, від одного до
двох років.

А зачем конкурс.
Есть же рада НАБУ. Ее выбрали люди.


Крамола?
M-A-X
 
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Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

На чому заробляли найбільші НПФ України в 2023 році
https://finance.liga.net/ua/personal/ar ... 2023-rotsi
V2
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