RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс-Банк

Правекс-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 294
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30

Пакет класний, користуюсь 3+ років
Насамперед через медичне страхування як в Україні так і за кордоном, бо по іншому купити його ніяк
Але продавать і обслуговувать ці пакети нікому, сервіс 0
Кириченко таки йде з банку, може італійці таки проснулися і побачили куди він його завів
За 10 років жодного дня в + :cry:
karabas
 
Повідомлень: 67
З нами з: 05.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:42

Re: Правекс-Банк

  karabas написав:Насамперед через медичне страхування як в Україні так і за кордоном, бо по іншому купити його ніяк

А Вы случайно не натыкались на договор туристического страхования? Подробностей не нашел ни на сайте Правэкса, ни на сайте ARX, хотя и на сайте Правэкса, и на сайте ARX упоминается страховка.

  karabas написав:Але продавать і обслуговувать ці пакети нікому, сервіс 0

Судя по количеству отделений, на это, наверное, можно рассчитывать. Но поддержка в Viber даже немного удивила в хорошем смысле - отвечали достаточно оперативно, хотя не всегда точно.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 31.07.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:16

Туристична працює
Користувались як в Турції так і в Європі
Для Європи нормально
для Єгипта Турції довго їдуть, так як шукають медиків через Київ
пакетна працює в 3 рази швидше
але за такі гроші для всіх членів родини на 1 рік вона крута
karabas
 
Повідомлень: 67
З нами з: 05.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42

Re: Правекс-Банк

https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... ovnova-154
Тарасик все...
karabas
 
Повідомлень: 67
З нами з: 05.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00

Re: Правекс-Банк

Неужто снимутся с ручника?
maxim2014
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Skiw, Vorlon, WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7695, 7696, 7697
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76960 9106560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 22:23
Skiw
Банк Глобус 1 ... 543, 544, 545
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5440 716900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 22:10
greenozon
ОКСІ БАНК 1 ... 5, 6, 7
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
69 21626
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 21:39
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76961)
01.10.2019 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron