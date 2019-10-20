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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:07
Приложение, как мне говорили, ждут около НГ, а вот Google Pay, вроде, уже запускают, но сейчас попробовал - пока не работает.
На неделе пришла смс - исключают из сети безкомиссионных банкоматов Укргазбанк и Укрсиббанк. И ещё их платиновая Visa по бину пробивается как дебит. Mastercard не знаю, вечером посмотрю, как карта супруги пробивается.
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Mastercard Platimun пробивается как кредитная.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:14
ingtrans написав:
Приложение, как мне говорили, ждут около НГ, а вот Google Pay, вроде, уже запускают, но сейчас попробовал - пока не работает.
На неделе пришла смс - исключают из сети безкомиссионных банкоматов Укргазбанк и Укрсиббанк. И ещё их платиновая Visa по бину пробивается как дебит. Mastercard не знаю, вечером посмотрю, как карта супруги пробивается.
+
Mastercard Platimun пробивается как кредитная.
Обнал у них только в своих останется бесплатный?
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maxim2014
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:23
maxim2014 написав:
Обнал у них только в своих останется бесплатный?
В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:43
ingtrans написав: maxim2014 написав:
Обнал у них только в своих останется бесплатный?
В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.
Спасибо.
Ну это понятно... ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке
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maxim2014
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:48
Этот банк еще существует???
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:54
maxim2014 написав: ingtrans написав: maxim2014 написав:
Обнал у них только в своих останется бесплатный?
В своих бесплатно до 100к, в Атмосфера - до 50к. Но это я о пакете FAMIGLIA. Как в других не знаю.
Спасибо.
Ну это понятно... ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке
Походу это тот сегмент, на котором они хотят сконцентрироватся.
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curiousobro
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Додано: Нед 20 жов, 2019 15:57
maxim2014 написав:
ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке
Но и в нем с 1.11.19 немного ухудшаются условия. Изменения больше касаются карты Mastercart World Elite (например, плата за обслуживание для владельцев World Elite будет 450, а не 300), то тем не менее...
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ingtrans
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:02
ingtrans написав: maxim2014 написав:
ИМХО , фамильный/семейный пакет - единственная ценность в этой банке
Но и в нем с 1.11.19 немного ухудшаются условия. Изменения больше касаются карты Mastercart World Elite (например, плата за обслуживание для владельцев World Elite будет 450, а не 300), то тем не менее...
Насколько я понимаю - плюшек эта карта никаких не даёт.
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maxim2014
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:11
maxim2014 написав:
Насколько я понимаю - плюшек эта карта никаких не даёт.
Дает доступ во все залы Mastercard в Украине и зарубежом + Fastline на вылете и прилете + ускоренная регистрация в Борисполе, в то время как платина дает только доступ к залам Mastercard в Борисполе + Fastline на вылете.
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ingtrans
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Додано: Нед 20 жов, 2019 19:25
ingtrans написав: maxim2014 написав:
Насколько я понимаю - плюшек эта карта никаких не даёт.
Дает доступ во все залы Mastercard в Украине и зарубежом + Fastline на вылете и прилете + ускоренная регистрация в Борисполе, в то время как платина дает только доступ к залам Mastercard в Борисполе + Fastline на вылете.
Ну такое... самое интересное по платине от визы дают
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maxim2014
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