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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 297
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:16

Re: Правекс-Банк

  karabas написав:кажуть пакети вже не в пріоритеті

А сказали, что в приоритете?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08

  karabas написав:curiousobro
ні
кажуть пакети вже не в пріоритеті

Ну сказав а, говорите уже и б :)
Что же тогда у них в приоритете, если не секрет?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:37

curiousobro
кредитування
ставки на готівку таки ''заманчивые"- 18,99 на 5 років для власників Фамільного і разовою страховкою життя
karabas
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54

Re: Правекс-Банк

В Play Маркете появилось приложение ONLINE PRAVEX.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:24

ingtrans
Так а apple pay???
пакети я так бачу власники Iphone не беруть :lol:
karabas
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31

Re: Правекс-Банк

  karabas написав:Так а apple pay???
пакети я так бачу власники Iphone не беруть

Та даже Google Pay пока не работает :( Об Apple Pay я не спрашивал, мне не интересно :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49

Re: Правекс-Банк

Подскажите пожалуйста, кто знает
Если я открою валютный депозит, скажем Pravex Nonstop, с валютной карты, я смогу забрать его наличными или деньги упадут снова на карту? (за обналичивание с валютной карты комиссия 0.4%). А если сделать изначальный депозит наличными?
Beloo
 
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