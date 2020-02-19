А сказали, что в приоритете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:16
Re: Правекс-Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:37
curiousobro
кредитування
ставки на готівку таки ''заманчивые"- 18,99 на 5 років для власників Фамільного і разовою страховкою життя
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54
Re: Правекс-Банк
В Play Маркете появилось приложение
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:24
ingtrans
Так а apple pay???
пакети я так бачу власники Iphone не беруть
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:31
Re: Правекс-Банк
Та даже Google Pay пока не работает Об Apple Pay я не спрашивал, мне не интересно
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:49
Re: Правекс-Банк
Подскажите пожалуйста, кто знает
Если я открою валютный депозит, скажем
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