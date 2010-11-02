RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс-Банк

Правекс-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 222223224225

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 297
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:21

Re: Правекс-Банк

  Skiw написав:Итого интересует, знает ли кто из местных про "FAMIGLIA 0,99". Если нет - ок, во вторник в банк схожу, попробую выяснить.

Могу ошибаться, но, возможно, это новый кредит. По крайней мере, моя менеджер про него не упоминала, хотя о крадитах рассказывала.

UPD. На FB новость об этом ипотечном кредите висит от 11 февраля 2020, поэтому клиентов, скорее всего, еще мало. Выглядит интересно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:21

  volodymyrch79 написав:Доброго дня. Так, це новий продукт у Правекс Банку, ми реалізували кредитування купівлі житла на вторинному ринку зі ставкою 9,99%, яка фіксована перших 5 років, з 6-го року плаваюча UIRD+2%. Перший внесок 40% за цією програмою. Термін кредиту до 20 років. Разова комісія при видачі 2,99% суми кредиту. В подальшому комісії щомісячні відсутні

Вы про FAMIGLIA 9,99 говорите, это тоже интересно, но больше интересует FAMIGLIA 0,99 - где первые 2 года 0.99% годовых
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:32

volodymyrch79 и самое важное :) штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58

  Skiw написав:volodymyrch79 и самое важное :) штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?

Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.
curiousobro
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:03

  curiousobro написав:
  Skiw написав:volodymyrch79 и самое важное :) штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?

Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.

Та я уже понял, что надо в банк топать и на месте ориентироваться, пока не завяло :)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:16

  curiousobro написав:
  Skiw написав:volodymyrch79 и самое важное :) штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?

Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.

Cтрахування життя Позичальника (щорічно), % від суми кредиту 1.99%
Щорічне страхування, % від вартості застави 0.3%
Разова комісія, % від суми кредиту 2.99%
*Реальна відсоткова ставка з урахуванням витрат за кредитом (платежі за додаткові та супутні послуги банку, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту) становить від 10,4% річних (при терміні кредитування 24 місяці, аванс складає 50% за ануїтетною схемою погашення для продукту FAMIGLIA 0,99)
lel
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 10.12.13
Подякував: 974 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:19

Re: Правекс-Банк

Это все есть на сайте, я уже его обрыл весь.
В общем на следующей неделе расскажу. ИМХО очень вкусно выглядит.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 824
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 222223224225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, lel, SHURICK76 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8246, 8247, 8248
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82476 9716404
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 19:58
gav
А-Банк 1 ... 1558, 1559, 1560
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15593 2159037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 19:47
Julio
Банк Глобус 1 ... 600, 601, 602
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6017 801734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 19:46
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8100)
06.03.2020 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.