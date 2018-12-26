Посоветуйте брокеров ПАММ счетов

Коллеги, более двух лет есть счет на FX-trend. Сейчас хочу вывести часть денег. Если кто-то хочет положить денег себе на счет - можем помочь друг другу: я перевожу на ваш балансовый FX-счет денег + % (при выводе я всё равно буду терять какой-то % в зависимости от схемы вывода)а вы делаете мне перевод или рассчитываемся лично. Возможен вариант с личной встречей для чистоты и честности процесса. Пишите в ЛС.
Я изначально давал деньги в ДУ у брокера TeleTrade, но ушёл оттуда. Сейчас уже пол года нахожусь в Тимм-счёту компании Gerchik&Co. И ничуть не жалею, что сменил брокера. Если интересует, могу рассказать более подробно. Пишите в лс, либо на почту. Dmytro.Pidburtnii@gmail.com
ProfitHunter К концу 2016 года у PrivateFX начались проблемы с выводом денег и к марту платежи были полностью остановлены. На май 2017 года можно уверенно сказать что PrivateFX - СКАМ. Сегодня четко понятно что Игорь Мазепа организовал пирамиду под благим предлогом помочь погорельцам Форекс тренда и опять тысячи людей были кинуты на деньги. Интересно, украинская фимида спустит это на тормозах?