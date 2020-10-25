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брокеров ПАММ счетов Посоветуйте брокеров ПАММ счетов + Додати

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 9101112 Додано: Вів 22 січ, 2019 10:02 fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec? mishavoinn4

Повідомлень: 30 З нами з: 22.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 лип, 2019 21:30 fefelova Регуляцией какой? ЦБ РФ, Финком, Cysec?

По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.

О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.

Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия. По мне оптимальный вариант - кипрский cysec.О брокерах с финкомом не знаю. ЦБ РФ - худшие условия торговли и, вроде как, только для граждан РФ.Еще много брокеров с сейшельской регистрацией, но к ним лично у меня как-то меньше доверия. FXPartner

Повідомлень: 5 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 20:27 FXPartner Я полностью доверяю Амаркетс. Раньше они регулировались Кусек, сейчас под ФИнкомом ходят, ну скажу по себе, что никаких проблем у меня с ними не было слава Богу. mishavoinn4

Повідомлень: 30 З нами з: 22.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 18:46 fefelova написав: Могу сказать только одно - брокер должен быть на рынке более одного года и с регуляцией Могу сказать только одно - брокер должен быть на рынке более одного года и с регуляцией

Более одного? У выбрал себе Амаркетс, которые с 2007 года на рынке) и понимаю, что тут репутация ой как важна. Даже к тому же Герчику сейчас еще стремновато идти.. Более одного? У выбрал себе Амаркетс, которые с 2007 года на рынке) и понимаю, что тут репутация ой как важна. Даже к тому же Герчику сейчас еще стремновато идти.. mishavoinn4

Повідомлень: 30 З нами з: 22.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:11 Re: Посоветуйте брокеров ПАММ счетов Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом Garikasan Повідомлень: 2 З нами з: 15.06.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:51 Garikasan написав: Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом Підніму тему. Варто звязуватись з Альпари? Планую вкластися в 6-8 ПАММ для диверсифікації ризиків. Компанія не новачок - поділіться досвідом

ну як успіхи в Альпах? ну як успіхи в Альпах? ApolonX86 Повідомлень: 2 З нами з: 03.09.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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