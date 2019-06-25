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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 624
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
137
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 624
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:44

  Basilio2020 написав:
  rudnitep написав:В тарифах есть такой пункт

Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%


А когда в ОТП заканчивается "розрахунковий період" ?


як в Альфі, в день договору + 25 діб на поповнення, надсилають СМС за фактом з сумою заборгованості + в клієнт-банку в інформації по карті є цифри і дати


Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27

  rudnitep написав:Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?


саме так, в договорі ж є тарифи, там взагалі ніяких згадок ФОП
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:54

  Basilio2020 написав:
  rudnitep написав:Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?


саме так, в договорі ж є тарифи, там взагалі ніяких згадок ФОП



Тогда вообще непонятно, в каких случаях снимают 1% за пользование кредитных средств. Перечитал тарифы и условия пользования картой и не нашел. Их снимают всегда или есть кейс, когда это можно обойти?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:32

rudnitep

1% снимут, если вы перегасите не всю сумму долга на дату биллинга, а ее часть. Если перегасите всё, то 1% не берут.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:38

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:дату биллинга

дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:33

  rudnitep написав:
  IMPRINTER написав:дату биллинга

дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?


дата биллинга - день договора, день в который фиксят размер вашего долга и от которого считают ОМП.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:50

  IMPRINTER написав:
  rudnitep написав:
  IMPRINTER написав:дату биллинга

дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?


дата биллинга - день договора, день в который фиксят размер вашего долга и от которого считают ОМП.


Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09

rudnitep
В эту дату начисляется комиссия 1%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:14

  Bosstone написав:rudnitep
В эту дату начисляется комиссия 1%


Те по факту реальный грейс - месяц, а не 55 дней?
rudnitep
 
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