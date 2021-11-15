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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:15

Хитруни :(

В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу :) 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
root
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28

[quote="5335221:STIGA"]Коллеги, приветствую!

Подскажите, у кого-то есть в арсенале карта ОТП - MasterCard WORLD BLACK EDITION,
по покупкам с МСС 5814 (фастфуд - Рестораны быстрого обслуживания) дают золото х5 ?

Если гуглопеем платить, то 2% начисляют золотыми баллами, а на заправках ОККО дополнительно к этому докидывают 50 коп за литр на карту фишка. Рестораны 5% при оплате гуглопеем, но там от МСС зависит. Иногда и ларек с кофе 5% дает, а иногда вполне себе ресторан только 1%.
nickvlk1
 
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