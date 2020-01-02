Хитруни
В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:15
Хитруни
В мене на ОККО додаткова знижка 0,50грн на літрі не проходить якщо Google Pay використати, але я всеодно карткою проводжу 2 чи 1 % балів немає різниці, ніж жива знижка.
Додано: Пон 15 лис, 2021 21:28
[quote="5335221:STIGA"]Коллеги, приветствую!
Подскажите, у кого-то есть в арсенале карта ОТП - MasterCard WORLD BLACK EDITION,
по покупкам с МСС 5814 (фастфуд - Рестораны быстрого обслуживания) дают золото х5 ?
Если гуглопеем платить, то 2% начисляют золотыми баллами, а на заправках ОККО дополнительно к этому докидывают 50 коп за литр на карту фишка. Рестораны 5% при оплате гуглопеем, но там от МСС зависит. Иногда и ларек с кофе 5% дает, а иногда вполне себе ресторан только 1%.
Додано: Вів 16 лис, 2021 00:28
дают
Мак дает КФЦ дает
5% это грязными, плюс обмен на деньги не во всех категориях работает - юзаю для АЗС и такси
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