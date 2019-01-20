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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:24
IMPRINTER написав:
Я сообщил в ответственное подразделение - обещали разобраться )
Ну вот и разобрались (
RIP
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mustbe
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