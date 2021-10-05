|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 23:24
IMPRINTER написав:
Я сообщил в ответственное подразделение - обещали разобраться )
Ну вот и разобрались (
RIP
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6025
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 707 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:26
Amethyst написав:
Эт субъективное мнение трудящихся или сама администрация признала свою дальнейшую несостоятельность?
уже точно. паталогоанатом выдал заключение.
прошу почтить память покойного вставанием.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38218
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6086 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:53
Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:10
guntherhouse777 написав:
Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.
Він-то може і знайде, але ми про це не дізнаємося.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6341
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:13
klug написав: guntherhouse777 написав:
Мы верим в могущество Импри!
И надеемся, что вы найдете способ реинкорнировать усопшего.
Він-то може і знайде, але ми про це не дізнаємося.
Но всегда ж легче искать то, что есть, нежели то, чего нет.)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 лис, 2021 20:35
расщедрился на рассрочку с 20.11 по 31.12https://ru.otpbank.com.ua/action/black- ... skybochka/
даже для премиумов от 1000 всего, а не от 3х
осталось неясно работает ли ))
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2926
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19538
|3169125
|
|
|117
|68233
|
|
|100727
|13195637
|
|