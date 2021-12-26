RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 636
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
187
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
145
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:56

IMPRINTER а вот шишь оказывается
Для доступу до залів Lounge Key та Fast Line необхідно виконувати умови саме MasterCard:
потрібно розраховуватись карткою на суму понад 10 000грн. протягом 30 днів
stellassvitonline
 
Повідомлень: 150
З нами з: 08.10.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:01

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив

На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".
Кочевник
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 16.02.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:32

  stellassvitonline написав:IMPRINTER а вот шишь оказывается
Для доступу до залів Lounge Key та Fast Line необхідно виконувати умови саме MasterCard:
потрібно розраховуватись карткою на суму понад 10 000грн. протягом 30 днів


так у мастера условия более лояльные чем у лаунжки - если у вас выполнены условия лаунжки, то мастеровские они выполнены аавтомматом как я поимаю ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38281
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6091 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:40

  Кочевник написав:
  cohan написав:там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив

На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".


остается спросить саппорт - напишите им с сайта, в целом там грамотно отвечают, т.к. видимо попадает к тому кто знает, в отличие от телефона
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:52

  cohan написав:
  Кочевник написав:
  cohan написав:там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив

На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".


остается спросить саппорт - напишите им с сайта, в целом там грамотно отвечают, т.к. видимо попадает к тому кто знает, в отличие от телефона

На превеликий жаль, тепла лінія відмовила в ідентифікації, тупа персменка внесла неправильну адресу в мою анкету.
Буду вже завтра відділення напрягати.
Кочевник
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 16.02.17
Подякував: 355 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:58

  Кочевник написав:На превеликий жаль, тепла лінія відмовила в ідентифікації, тупа персменка внесла неправильну адресу в мою анкету.
Буду вже завтра відділення напрягати.


так с приложения напишите, ну с сайта, отпсмарт который типа,
зачем звонить?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:09

  Кочевник написав:
  cohan написав:там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив

На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".


Аналогічна ситуація. Не надто часто користуюся карткою, тому й не займався даним питанням. Зараз бачу, що це масова проблема! :(
V2
4
 
Повідомлень: 7314
З нами з: 03.07.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 697698699700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, VLADPn і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10181, 10182, 10183
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101826 13495110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 17:57
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5044, 5045, 5046
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50457 7144659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 17:00
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 843, 844, 845
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8445 2103557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 14:52
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6997)
27.12.2021 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.