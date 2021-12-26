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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 13:56
IMPRINTER а вот шишь оказывается
Для доступу до залів Lounge Key та Fast Line необхідно виконувати умови саме MasterCard:
потрібно розраховуватись карткою на суму понад 10 000грн. протягом 30 днів
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:01
cohan написав:
там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив
На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:32
stellassvitonline написав:IMPRINTER
а вот шишь оказывается
Для доступу до залів Lounge Key та Fast Line необхідно виконувати умови саме MasterCard:
потрібно розраховуватись карткою на суму понад 10 000грн. протягом 30 днів
так у мастера условия более лояльные чем у лаунжки - если у вас выполнены условия лаунжки, то мастеровские они выполнены аавтомматом как я поимаю ...
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Додано: Пон 27 гру, 2021 16:40
Кочевник написав: cohan написав:
там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив
На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".
остается спросить саппорт - напишите им с сайта, в целом там грамотно отвечают, т.к. видимо попадает к тому кто знает, в отличие от телефона
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Додано: Пон 27 гру, 2021 16:52
cohan написав: Кочевник написав: cohan написав:
там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив
На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".
остается спросить саппорт - напишите им с сайта, в целом там грамотно отвечают, т.к. видимо попадает к тому кто знает, в отличие от телефона
На превеликий жаль, тепла лінія відмовила в ідентифікації, тупа персменка внесла неправильну адресу в мою анкету.
Буду вже завтра відділення напрягати.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:58
Кочевник написав:
На превеликий жаль, тепла лінія відмовила в ідентифікації, тупа персменка внесла неправильну адресу в мою анкету.
Буду вже завтра відділення напрягати.
так с приложения напишите, ну с сайта, отпсмарт который типа,
зачем звонить?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:09
Кочевник написав: cohan написав:
там разворот и в нем под добови лимиты - переливання лимитив
На превеликий жаль там немає "переливання лімітів", лише "добові ліміти".
Напевно через це ця картка не відображається, як кредитна в меню "кредити".
Аналогічна ситуація. Не надто часто користуюся карткою, тому й не займався даним питанням. Зараз бачу, що це масова проблема!
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